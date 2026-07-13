Avanera Bacău își consolidează dezvoltarea prin primul eveniment Open House dedicat clienților și partenerilor!

Transparența a fost tema principală a evenimentului Open House organizat la începutul lunii iulie de Avanera Bacău, unde clienți, parteneri și specialiști au avut ocazia să descopere din interior unul dintre cele mai importante proiecte rezidențiale aflate în dezvoltare în oraș.



Evenimentul a reunit peste 50 de participanți și a avut ca obiectiv principal consolidarea dialogului cu viitorii proprietari și prezentarea transparentă a etapelor de execuție, a soluțiilor tehnice adoptate și a direcției de dezvoltare a ansamblului.

„Ne-am dorit ca acest eveniment să fie mai mult decât o simplă prezentare a proiectului. A fost o oportunitate de a le arăta oamenilor cum lucrăm, care este stadiul actual al dezvoltării și de a răspunde deschis tuturor întrebărilor. Credem că transparența și dialogul sunt esențiale atunci când construiești nu doar locuințe, ci și încredere. Ne bucurăm că am putut reuni în același loc clienții, partenerii și specialiștii implicați în dezvoltarea proiectului, pentru a demonstra, prin fapte, modul în care Avanera Bacău evoluează.”

– Adrian Coca, reprezentant Avanera Bacău

Participanții au avut ocazia să discute direct cu reprezentanții dezvoltatorului, alături de arhitecți, ingineri, specialiști în structură, design interior și execuție, fiecare prezentând rolul pe care îl are în dezvoltarea proiectului și răspunzând întrebărilor adresate de cei interesați de achiziția unei locuințe.

Investiție pe termen lung, construită pe transparență

În cadrul prezentărilor susținute în timpul evenimentului, echipa Avanera Bacău a evidențiat importanța calității execuției, a respectării standardelor tehnice și a unei comunicări deschise cu viitorii proprietari.

Turul ghidat al șantierului le-a oferit participanților posibilitatea de a vedea îndeaproape evoluția lucrărilor și de a înțelege etapele prin care trece un proiect rezidențial de această amploare, de la structura de rezistență până la viitoarele finisaje și amenajări.

Un proiect care contribuie la dezvoltarea orașului

Avanera Bacău reprezintă una dintre cele mai importante investiții rezidențiale aflate în dezvoltare în municipiu și își propune să contribuie la transformarea unei zone centrale printr-un concept modern de locuire, care integrează funcțiuni rezidențiale, comerciale și de birouri.

Ansamblul va cuprinde 200 de apartamente, spații comerciale cu suprafețe cuprinse între 86 și 464 mp, spații de birouri între 112 și 482 mp, amplasate la parter și etajul 1, precum și 271 de locuri de parcare, peste 2.300 mp de zone verzi și aproximativ 500 mp dedicați locurilor de joacă pentru copii.

Prin organizarea evenimentului, dezvoltatorul și-a propus să ofere comunității posibilitatea de a urmări evoluția proiectului și de a interacționa direct cu echipa implicată în realizarea acestuia, într-un demers care pune accent pe încredere, transparență și dialog.

Open House „Inside the Project” marchează un nou pas în dezvoltarea Avanera Bacău și reconfirmă angajamentul echipei de a comunica deschis cu viitorii proprietari și cu comunitatea locală.

Despre Avanera Bacău

Situat pe Strada Ștefan cel Mare nr. 24E, Avanera Bacău este un proiect rezidențial conceput pentru a răspunde nevoilor actuale de locuire și investiție.

Persoanele interesate pot afla mai multe informații sau pot programa o vizită la biroul de vânzări Avanera Bacău.

Telefon: 0746 113 612

Adresă: Strada Ștefan cel Mare nr. 24E, Bacău

E-mail: bacau@avanera.ro