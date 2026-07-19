Avertizare meteo! Cod galben de averse torenţiale, până duminică seara

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o atenţionare Cod portocaliu de averse torenţiale importante cantitativ, vijelii puternice, grindină de medii şi posibil mari dimensiuni, valabilă până duminică seara în mai multe zone din ţară.

Potrivit meteorologilor, duminică, între orele 13:00 – 20:00, în jumătatea de nord a Moldovei, estul şi sud-estul Transilvaniei, în Carpaţii Orientali şi Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torenţiale, vijelii puternice cu rafale de 70-90 km/h, grindină de medii şi posibil mari dimensiuni (2-5 cm) şi frecvente descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 25-40 l/mp şi pe arii restrânse de peste 50-60 l/mp.

De asemenea, în perioada 19 iulie, ora 22:00 – 20 iulie, ora 10:00, a atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii şi averse însemnate cantitativ vizează zone din Maramureş, Crişana, Banat, vestul şi nordul Transilvaniei şi nord-vestul Olteniei. În aceste zone, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului şi vijelii (viteze la rafală de 50-70 km/h), averse torenţiale, descărcări electrice şi grindină de mici şi medii dimensiuni (1-3 cm). În intervale scurte de timp (1-3 ore) cantităţile de apă vor fi de 15-20 l/mp şi izolat de peste 30 l/mp.

Manifestări specifice instabilităţii atmosferice vor fi pe arii restrânse şi în restul teritoriului, precizează specialiştii.

De asemenea, în perioada 20 iulie, ora 10:00 -20 iulie, ora 22:00, a atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, intensificări ale vântului şi vijelii vizează jumătatea de est a ţării. Potrivit meteorologilor, luni, în cea mai mare parte a Moldovei, în Dobrogea, în estul şi sud-estul Transilvaniei, nordul, centrul şi estul Munteniei, precum şi în Carpaţii Orientali şi Carpaţii Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50-70 km/h şi izolat de peste 80 km/h) şi grindină de mici şi medii dimensiuni (1-4 cm). În intervale scurte de timp (1-3 ore) cantităţile de apă vor fi de 20-30 l/mp şi izolat de peste 40-50 l/mp.



