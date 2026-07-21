Băcăuanii sunt invitați să descopere Palatul Administrativ, restaurat printr-o investiție de 66,4 milioane de lei

Palatul Administrativ din Bacău își deschide porțile pentru public joi, 23 iulie 2026, după finalizarea lucrărilor de consolidare și renovare. Băcăuanii vor putea vizita clădirea în intervalul orar 10:00–14:00, în cadrul unui eveniment organizat de Instituția Prefectului.

Vizitatorilor le vor fi prezentate istoria edificiului, elementele arhitecturale restaurate și principalele intervenții realizate în cadrul proiectului de consolidare și modernizare.

„Palatul Administrativ este un reper al județului Bacău și mă bucur că putem reda această clădire comunității, consolidată, restaurată și pregătită pentru generațiile viitoare. Îi invit pe toți băcăuanii să ne fie alături la Ziua Porților Deschise și să redescopere unul dintre cele mai reprezentative edificii ale județului”, a declarat prefectul județului Bacău, Andreea Negru.

Investiție de 66,4 milioane de lei prin PNRR

Palatul Administrativ, monument istoric și unul dintre simbolurile administrației publice băcăuane, a fost reabilitat printr-o investiție de aproximativ 66,4 milioane de lei. Finanțarea a fost asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării.

Proiectul a vizat în principal consolidarea seismică și renovarea energetică a imobilului. Lucrările au inclus consolidarea structurii de rezistență, restaurarea fațadelor și a elementelor arhitecturale valoroase, refacerea acoperișului și a șarpantei, înlocuirea instalațiilor electrice, sanitare și de încălzire, precum și restaurarea tâmplăriei.

Potrivit Instituției Prefectului, soluțiile implementate ar urma să reducă consumul de energie al clădirii cu peste 60% și să diminueze emisiile de carbon, cu păstrarea valorii istorice și arhitecturale a monumentului.

Ziua Porților Deschise va avea loc joi, 23 iulie, între orele 10:00 și 14:00, iar accesul este destinat tuturor celor care doresc să descopere Palatul Administrativ după încheierea lucrărilor de reabilitare.