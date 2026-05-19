Băcăuanul Dominick Dulhac, la 13 ani, în fața celei mai mari provocări: titlul mondial WFC Under 15 

Boxul băcăuan are un nou nume care începe să se impună pe scena internațională. La doar 13 ani, Dominick Dulhac, sportiv al clubului Masters Boxing Bacău, se pregătește pentru participarea la Campionatul Mondial WFC Under 15, una dintre cele mai importante competiții internaționale dedicate tinerilor pugiliști din această categorie de vârstă.

Calificarea la turneul final reprezintă deja o performanță remarcabilă pentru Dominick, mai ales în condițiile în care tânărul sportiv concurează într-o categorie în care întâlnește adversari de 14 și 15 ani, cu mai multă experiență competițională și, de multe ori, cu un avantaj fizic evident.

Cu toate acestea, Dominick Dulhac nu merge la mondial doar pentru a bifa o prezență. Merge pregătit, motivat și hotărât să demonstreze că vârsta nu este întotdeauna măsura valorii în ring.

Un proiect construit profesionist

Deși a început boxul de aproximativ un an, Dominick a recuperat rapid diferența față de sportivi care se antrenează de mai mult timp. Evoluția sa a fost posibilă printr-un program de pregătire riguros, construit în cadrul Masters Boxing Bacău, unde fiecare detaliu este tratat cu seriozitate: antrenamente tehnice, pregătire fizică, sparring-uri, recuperare, analiză video și corectarea permanentă a execuțiilor.

Pregătirea este coordonată de echipa clubului Masters Boxing, formată din Dragoș Dulhac, Valentin Bârgăoanu și Ciprian Tomiță, care au construit pas cu pas dezvoltarea sportivului.

În paralel, Dragoș Dulhac și-a întărit echipa și la nivel de management, prin cooptarea prof. Marius Paraschiv, care se ocupă de imaginea proiectului Masters Boxing, de zona de sponsorizare și de partea de impresariat, contribuind la dezvoltarea unei structuri tot mai profesioniste în jurul tinerilor sportivi.

Faptul că Dominick poartă un nume cunoscut în boxul românesc, fiind fiul campionului Dragoș Dulhac, nu face decât să crească presiunea. Însă rezultatele sale nu sunt rodul unei simple moșteniri, ci al muncii constante, al disciplinei și al seriozității cu care tratează fiecare antrenament.

Un copil cu mentalitate de campion

Cei care îl văd zilnic în sală vorbesc despre Dominick ca despre un sportiv matur pentru vârsta sa. Este atent, disciplinat, determinat și dornic să învețe. În ring, impresionează prin curaj, ritm și dorința de a duce lupta până la capăt.

Pentru el, Campionatul Mondial WFC Under 15 nu este doar o competiție, ci o etapă importantă în formarea sa ca sportiv. Dominick își dorește să devină campion mondial și să continue boxul pe termen lung, dar fără să piardă din vedere educația.

Elev la Colegiul Tehnic „N. V. Karpen” Bacău, tânărul pugilist vorbește cu recunoștință despre sprijinul primit din partea școlii:

„Am colegi și profesori extraordinari, care îmi susțin moralul și aspirațiile sportive. Le mulțumesc din inimă pentru tot. Mă simt extraordinar la Colegiul Tehnic N. V. Karpen, iar la anul, după clasa a VIII-a, voi urma liceul tot acolo.”

Pentru un sportiv atât de tânăr, acest echilibru între școală și performanță este esențial. Iar sprijinul moral primit din partea profesorilor și colegilor contează enorm într-un drum care presupune sacrificii, program strict și multă presiune.

Performanța are nevoie de parteneri

Performanța nu se construiește doar prin talent. În sportul privat, mai ales la nivel de competiții internaționale, pregătirea, deplasările și participarea la turnee presupun resurse importante.

În parcursul lui Dominick Dulhac, un rol important îl au sponsorii care au ales să creadă în potențialul său: Noblesse Group și Covired.

Sprijinul acestor parteneri nu înseamnă doar ajutor financiar, ci și încredere acordată unui tânăr sportiv care muncește zi de zi pentru visul său. Prin implicarea lor, Noblesse Group și Covired susțin nu doar un boxer aflat la început de drum, ci o idee mai mare: aceea că performanța autentică merită sprijinită, iar copiii talentați trebuie ajutați să ajungă acolo unde pot demonstra cu adevărat ce pot.

Pentru Dominick, această susținere reprezintă o motivație în plus. Pentru Masters Boxing, este confirmarea că proiectul crește, se dezvoltă și atrage în jurul său oameni care cred în sport, disciplină și viitor.

Bacăul, reprezentat pe scena mondială

La Campionatul Mondial WFC Under 15, Dominick Dulhac va întâlni adversari calificați din competiții puternice, sportivi veniți din țări cu tradiție și experiență în box. Nivelul va fi ridicat, iar presiunea pe măsură.

Dar Dominick ajunge acolo pregătit. Cu o echipă în spate, cu sprijinul familiei, al antrenorilor, al școlii și al partenerilor care cred în el.

La doar 13 ani, tânărul pugilist băcăuan se află în fața unei provocări uriașe. Indiferent de dificultatea drumului, simplul fapt că a ajuns în această etapă confirmă că Bacăul are un sportiv de mare perspectivă.

Dominick Dulhac nu este doar fiul unui campion. Este un tânăr care începe să își construiască propriul nume în ring.

Iar povestea lui pare abia la început.