Bacăul, mai aproape de trenurile electrice. A fost semnat contractul pentru studiul de fezabilitate al magistralei Bacău – Piatra Neamț – Bicaz

Electrificarea uneia dintre cele mai importante linii feroviare din județul Bacău intră într-o nouă etapă. Sucursala Regională de Căi Ferate Iași a semnat contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate necesar electrificării magistralei feroviare M507 Bacău – Piatra Neamț – Bicaz, investiție care ar putea aduce trenuri mai rapide, costuri mai mici și un transport feroviar mai atractiv.

Contractul, în valoare de 15,75 milioane de lei, a fost atribuit companiei Consis Proiect SRL și vizează realizarea tuturor documentațiilor necesare pentru viitoarea investiție, de la studiul de fezabilitate și analiza variantelor tehnice până la documentația pentru exproprieri, cererea de finanțare și pregătirea licitației pentru proiectare și execuția lucrărilor.

Durata totală a contractului este de 28 de luni. Primele 15 luni sunt destinate elaborării și aprobării studiului de fezabilitate, iar următoarele 13 luni sunt rezervate procedurilor de expropriere.

Electrificarea liniei Bacău – Piatra Neamț – Bicaz este considerată un proiect strategic pentru nordul și centrul Moldovei. În prezent, circulația se desfășoară cu locomotive diesel, iar investiția va permite introducerea tracțiunii electrice pe întregul traseu.

Potrivit CFR, proiectul ar urma să ducă la creșterea vitezei de circulație a trenurilor, reducerea costurilor de exploatare, diminuarea poluării și creșterea atractivității transportului feroviar. De asemenea, infrastructura modernizată va putea fi utilizată de trenurile electrice noi achiziționate prin fonduri europene.

Finanțarea documentației este asigurată prin Programul Transport 2021–2027, din Fondul de Modernizare.

Deși semnarea contractului reprezintă un pas important, băcăuanii mai au de așteptat până la începerea efectivă a lucrărilor. Abia după finalizarea studiului de fezabilitate, obținerea finanțării și organizarea licitației pentru execuție va putea începe modernizarea propriu-zisă a liniei feroviare