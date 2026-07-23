Bacăul, printre județele cu cele mai multe locuri libere la liceu. Peste 1.100 au rămas neocupate, după repartizarea computerizată

Peste 1.100 de locuri au rămas neocupate în liceele din județul Bacău după prima etapă a repartizării computerizate pentru admiterea în clasa a IX-a. Bacăul se află astfel printre județele cu cele mai multe locuri disponibile pentru etapa a doua a admiterii.

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Potrivit datelor publicate de Ministerul Educației și centralizate de Edupedu.ro, în județul Bacău au fost disponibile în total 4.980 de locuri. La repartizarea computerizată s-au înscris 3.866 de candidați, dintre care 3.865 au fost repartizați la un liceu, iar unul singur a rămas nerepartizat.

După această etapă, în unitățile de învățământ din județ au rămas 1.115 locuri neocupate, adică aproximativ 22,4% din întreaga ofertă disponibilă.

Bacăul se află între județele cu cele mai multe locuri rămase libere din țară. Un număr mai mare este înregistrat în București, unde au rămas neocupate 3.131 de locuri, dar și în Iași, Prahova, Cluj, Suceava, Bihor și Mureș. Imediat după Bacău se află Arad și Dâmbovița, fiecare cu câte 977 de locuri disponibile.

Faptul că un singur candidat băcăuan a rămas nerepartizat, deși în județ sunt peste 1.100 de locuri libere, poate fi explicat prin opțiunile completate în fișa de admitere. Repartizarea nu se face automat pe orice loc disponibil, ci ține cont de media candidatului și de lista specializărilor bifate.

Dosarele de înscriere trebuie depuse în perioada 23–28 iulie

Elevii repartizați trebuie să depună dosarele de înscriere la liceele în care au fost admiși în perioada 23–28 iulie. După expirarea termenului, unitățile de învățământ vor comunica și locurile eliberate de candidații care nu și-au depus dosarele.

Pe 31 iulie va fi afișată situația actualizată a locurilor rămase libere, precum și informațiile privind centrul de admitere și eventualele probe de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă.

Cererile pentru etapa a doua vor fi primite în perioada 10–12 august. Repartizarea candidaților rămași, inclusiv a celor care nu au participat la prima etapă sau care nu au susținut Evaluarea Națională, este programată în zilele de 17 și 18 august.

La nivel național, după prima repartizare computerizată au rămas neocupate 33.668 dintre cele 153.152 de locuri disponibile, reprezentând aproape 22% din oferta totală.