Bacăul ratează Săptămâna Europeană a Mobilității, pentru prima dată în 8 ani, dintr-un motiv absurd: Primăria nu vrea să închidă o stradă, deși nimeni nu i-o cere

Pentru prima oară în 8 ani, Primăria Bacău nu organizează Săptămâna Europeană a Mobilității, care în acest an are loc în perioada 16 – 22 septembrie, sub tematica „Conexiuni mai bune – Combină și deplazează-te”.

Turul „Fii biciclist în fiecare zi”- 2016 (Foto Facebook)

Pentru a sărbători acest eveniment, Agenția Națională pentru Protecția Mediului Bacău (APM Bacău) a solicitat celor 8 primării urbane să se înscrie pe site-ul oficial al manifestării și doar 5 orașe au făcut acest lucru: Buhuși, Dărmănești, Moinești, Onești și Târgu Ocna. Marele absent este municipiul Bacău. Motivul invocat ar fi faptul că participarea la acest eveniment ar însemna închiderea cel puțin a unei artere principale de trafic.

„Din informațiile primite de la partenerii Primăriei, participarea la Săptămâna Mobilității presupune închiderea a cel puțin unei artere principale de trafic. Din experiența anilor trecuți, închiderea traficului a generat disconfort în rândul participanților. Având în vedere perioada foarte aglomerată, restricționarea pe cel puțin o zi a traficului în zona centrală vine cu blocaje rutiere în zonele adiacente și cu multe nemulțumiri în trafic. În timpul săptămânii europene a mobilității, Primăria municipiului Bacău a început montarea a unor suporți pentru parcarea bicicletelor. Scopul acțiunii este de a crea o zonă ce necesită o infrastructură adecvată. În acest sens, se depun eforturi în continuare pentru execuția traseelor alternative. Chiar astăzi s-a semnat contractul pentru execuția unui coridor nemotorizat. Este vorba despre lucrări de amenajare a pistelor, instalarea mobilierului stradal și amenajare peisagistica. Este o investiție de 14 milioane de lei, adică 2.8 milioane de euro, fonduri europene pe POR”, a declarat pentru Ziarul de Bacău purtătorul de cuvânt al Primăriei, George Săcăleanu.

Totuși, măsura de a închide circulația în centrul orașului nu a fost o problemă, până acum, nici la edițiile trecute ale Săptămânii Mobilității Europene, nici când s-au organizat alte evenimente, precum Raliul Moldovei sau paradele absolvenților, ori pur și simplu în weekenduri, când circulația se închide, în sezonul cald, de vineri dupa-amiază până duminică seara.

Totodată, Săptămâna Mobilității nu înseamnă doar evenimente care să necesite închiderea unor artere, ci pot fi organizate seminarii, dezbateri sau alte activități legate de subiect.

Transporturile sunt al doilea cel mai mare poluator din Europa

Conform APM Bacău, sectorul transporturilor este al doilea cel mai mare poluator de la nivelul Europei, emisiile crescând cu aproximativ 0.8% în perioada 2018-2019.

„Trebuie depuse eforturi semnificative pentru a atinge obiectivul european privind emisiile nete zero de gaze cu efect de seră până în 2050, așa cum prevede Pactul verde european. Deoarece aceasta este o provocare majoră, este esențial ca toate părțile interesate și orașele să coopereze pentru a reduce semnificativ emisiile generate de mobilitatea urbană”, se arată în comunicatul de presă emis de APM Bacău.