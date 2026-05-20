Bacăul, sub alertă de vreme rea, până sâmbătă! Meteorologii anunță ploi torențiale, grindină și vijelii

ANM a emis marți o avertizare generală valabilă până sâmbătă care vizează instabilitate atmosferică accentuată, cantități importante de precipitații și grindină. De asemenea, a fost emis un Cod galben de intensificări ale vântului pentru Moldova, nordul Dobrogei și estul Munteniei.

Potrivit ANM, până sâmbătă, va fi o perioadă cu instabilitate atmosferică, în special în jumătatea estică a țării. Fenomenele prognozate includ averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și căderi de grindină.

„În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, iar joi și vineri și în vestul și centrul teritoriului. Vor fi viteze în general de 45…55 km/h, iar în zona montană înaltă de 60…80 km/h”, se arată în informarea emisă de ANM.

De asemenea, astăzi, 20 mai, Bacăul este sub cod galben de vânt puternic, până la ora 22.00. Potrivit meteorologilor, vântul va sufla cu viteze de 50 – 65 km/h în Moldova, nordul Dobrogei, estul şi în nord-estul Munteniei.