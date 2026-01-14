Banii din „taxa de protecție civilă”, folosiți pentru modernizarea celor 117 adăposturi de protecție din municipiul Bacău

O nouă taxă locală a fost impusă cetățenilor din municipiul Bacău, respectiv „Taxa de protecție civilă”. Suma cerută este echivalentul a 2% din valoarea impozitului anual pe clădiri, dar nu poate fi mai mică de 10 lei.

Taxa de protecție civilă a fost instituită prin HCL 554/2025, cu destinația EXCLUSIVĂ de finanțare a activităților și investițiilor din domeniul protecției civile. Potrivit Primăriei Bacău, în municipiu se află 117 adăposturi, construite în perioada 1970 – 1985, care nu pot fi utilizate din cauza uzurii și a lipsei dotărilor.

„Toate au fost inspectate anul trecut de Inspectoratul pentru Situații de Urgență care ne-a solicitat să facem demersuri pentru a le amenaja corespunzător. În acest sens, există și hotărâri ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență”, transmite Primăria Bacău.

Potrivit municipalității, începând cu 2026, prin instituirea acestei taxe speciale, administrația locală va avea o sursă de finanțare dedicată, care va permite trecerea de la evidența formală a adăposturilor la o funcționalitate reală.

Reprezentanții primăriei asigură că sumele colectate se vor utiliza strict pentru modernizarea și dotarea acestor adăposturi, valoarea estimată pentru lucrările de reabilitare/modernizare fiind de aproximativ 20,5 milioane de lei.

„Un adăpost de protecție civilă este un spațiu special amenajat, proiectat conform normelor ISU, pentru a proteja populația (și bunurile) de efectele dezastrelor (război, atacuri aeriene, explozii, calamități), oferind un refugiu sigur, fiind parte a unui sistem național de adăpostire ce include și spații amenajate în subsoluri sau chiar fondul privat, cu obligația de a fi funcțional în caz de urgență”, mai precizează Primăria Bacău.