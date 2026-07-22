Bărbat arestat preventiv după ce a amenințat doi polițiști cu bătaia și incendierea locuințelor. Suspectul fusese condamnat anterior pentru tentativă de omor

Un bărbat cercetat pentru două infracțiuni de ultraj a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi amenințat doi polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Traian în timp ce era transportat la Spitalul Județean de Urgență Bacău pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

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Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, incidentul s-a petrecut în noaptea de 20 iulie 2026, în intervalul 00:30 – 01:30. Procurorii susțin că, pe fondul consumului de alcool și al unei stări de surescitare, bărbatul le-a adresat celor doi agenți de poliție amenințări cu acte de violență, inclusiv agresiuni fizice și incendierea locuințelor acestora.

În cursul zilei de 21 iulie, procurorul de caz a dispus reținerea suspectului pentru 24 de ore și punerea în mișcare a acțiunii penale pentru două infracțiuni de ultraj. Ulterior, a fost formulată propunerea de arestare preventivă.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Bacău a admis solicitarea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.

Anchetatorii precizează că bărbatul nu este la prima condamnare. Acesta a fost condamnat definitiv în anul 2022 pentru tentativă de omor, primind o pedeapsă de 3 ani, 9 luni și 10 zile de închisoare.