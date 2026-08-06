Bărbat atacat de urs în pădurea din satul Scutaru. Victima a ajuns la spital

Un bărbat a ajuns la spital după ce a fost atacat de un urs într-o zonă împădurită din satul Scutaru. Incidentul, care a mobilizat echipaje de jandarmi și cadre medicale, s-a soldat cu răni ce au necesitat îngrijiri de specialitate.

Foto arhivă

În data de 4 august 2026, un echipaj de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău a fost redirecționat, prin apel la 112, către o zonă împădurită din satul Scutaru, unde un bărbat a fost atacat de un urs.

La fața locului s-au deplasat jandarmii, primarul localității, precum și un echipaj medical. Bărbatul a fost coborât de persoanele care îl însoțeau din zona împădurită „Dobrele” până în zona „Buciaș”, de unde a fost preluat pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate, fiind transportat la UPU Onești.

Ursul s-a retras în zona împădurită, iar forțele de ordine au verificat zona și au desfășurat activități de informare a populației.