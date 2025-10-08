Bărbat căzut la marginea drumului, salvat de polițiștii din Podu Turcului

În timpul efectuării serviciului de patrulare, un echipaj de poliție din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Podu Turcului a observat, pe marginea unui drum din localitate, un bărbat căzut.

Polițiștii au intervenit fără ezitare, i-au acordat primul ajutor și l-au transportat la domiciliu, unde au așteptat sosirea echipajului medical.

Bărbatul, în vârstă de 71 de ani, suferă de multiple afecțiuni medicale, iar intervenția promptă a polițiștilor este posibil să îi fi salvat viața.

„Îndemnăm cetățenii să nu treacă indiferenți pe lângă astfel de cazuri, ci să se implice și să ofere sprijin persoanelor aflate în dificultate, anunțând de îndată autoritățile competente”, transmit polițiștii.