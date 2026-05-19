Bărbat cercetat penal, după ce a prezentat polițiștilor un permis de conducere fals

Un bărbat de 49 de ani, din comuna Găiceana, este cercetat de polițiști după ce a prezentat un permis de conducere aparent fals, în timpul unui control rutier desfășurat în comuna Huruiești.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Bacău, incidentul a avut loc în noaptea de 17 mai, în jurul orei 02:00, când polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Podu Turcului au oprit în trafic un autoturism condus de bărbat.

În urma verificării documentelor șoferului și ale autoturismului, oamenii legii au observat nereguli la permisul de conducere prezentat de acesta, document care părea emis de autoritățile din Spania. Polițiștii au constatat greșeli în modul de tipărire și lipsa elementelor de siguranță specifice unui act autentic.

Pe numele bărbatului au fost demarate cercetări pentru comiterea infracțiunilor de conducere a unui autovehicul fără permis, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.