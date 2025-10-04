Bărbat de 55 ani, reținut pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice

Un bărbat de 55 de ani a fost depistat de polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Moinești, în comuna Solonț, în timp ce conducea un autoturism aflându-se sub influența alcoolului.

La testarea cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație de 1,36 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, cel în cauză a fost condus la spital pentru prelevarea de probe biologice de sânge.

După administrarea probatoriului, polițiștii au luat măsura reținerii bărbatului pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în arestul I.P.J. Bacău. Cercetările sunt continuate.