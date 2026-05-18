Bărbat din Neamț urmărit internațional, prins de polițiști pe Aeroportul din Bacău

Un bărbat de 38 de ani, din județul Neamț, urmărit la nivel internaţional de autorităţile judiciare din Italia, a fost prins de polițiștii din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Aeroport „George Enescu” Bacău, la Terminalul Plecări.

Potrivit IPJ Bacău, bărbatul poseda mandat european de arestare pentru săvârşirea de infracţiuni

contra ordinii și liniștii publice. Acesta a fost preluat de polițiștii Serviciului Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău care l-au prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău.

Ulterior, a fost reținut de polițiști și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău.