Bărbat din Podu Turcului, reținut pentru conducere sub influența alcoolului și fără permis

Un bărbat din Podu Turcului a fost reținut de polițiști, după ce, în urma unui control de rutină, bărbatul a fost depistat sub influența băuturilor alcoolice.

Pe 03 septembrie, o patrulă de poliție din cadrul Secţiei 4 Poliţie Rurală Podu Turcului au procedat la oprirea regulamentară a unui autoturism prin folosirea semnalelor acustice şi luminoase. La volanul autoturismului se afla un bărbat de 44 de ani din localitate care avea o alcoolemie de 1,12 mg./l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital unde i s-au recoltat mostre de sânge pentru

determinarea alcoolemiei.

De asemenea, din verificări a rezultat că cel în cauză nu deține permis de conducere.

În urma probatoriului administrat, polițiștii au luat măsura reținerii bărbatului pentru 24 de ore, fiind introdus în Arestul I.P.J Bacău.