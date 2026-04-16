Bărbatul decedat în incendiul de azi-noapte din Onești este părintele Clement Popa

Părintele Clement Popa, 66 ani, este bărbatul care a murit în urma devastatorului incendiu care s-a petrecut azi-noapte, la o locuință din municipiul Onești.

Potrivit unupetrotus.ro, chiar dacă ieșise la pensie anul trecut, părintele încă slujea ca voluntar. Oamenii din parohie îl descriu ca pe un duhovnic apropiat, prezent în momentele grele ale comunității și profund atașat de tradițiile locului.

De-a lungul anilor, părintele Clement Popa a fost cel care a oficiat, an de an, slujba de pomenire a victimelor inundațiilor din 1991, provocate de ruperea Barajului Belci, un moment de durere rămas adânc în memoria comunității.

În semn de recunoștință pentru activitatea sa îndelungată, la momentul pensionării, enoriașii i-au oferit o plachetă cu un mesaj emoționant, ca mulțumire pentru aproape 38 de ani de slujire.