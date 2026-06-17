Beat și fără permis, un tânăr din Răchitoasa a provocat un accident rutier. Polițiștii l-au arestat pentru 30 de zile

Un tânăr de 21 de ani din comuna Răchitoasa a provocat un accident rutier, soldat doar cu pagube materiale. În urma cercetărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit că bărbatul nu avea permis de conducere și era și băut.

Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Podu Turcului au intervenit, pe 15 iunie, la un eveniment rutier produs în localitate. Din primele cercetări a reieșit faptul că un tânăr de 21 de ani, din comuna Răchitoasa, în timp ce conducea un autoturism în comuna Podu Turcului, ar fi acroșat un alt autoturism, condus de un tânăr de 18 ani. În urma evenimentului rutier au rezultat doar pagube materiale.

Din verificările efectuate în bazele de date a reieșit faptul că tânărul de 21 de ani nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Totodată, autoturismul condus de acesta avea autorizația de circulație expirată.

​La testarea cu aparatul etilotest a tânărului de 21 de ani auto a rezultat o concentrație de 1,05 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior acesta refuzând prelevarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

După administrarea probatoriului, polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore și l-au introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău.

Pe 16 iunie, cel în cauză a fost prezentat instanței de judecată, care a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.