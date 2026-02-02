Bilanț catastrofal după modernizarea eșuată a Creșei 3. Fonduri europene pierdute și gaură de peste jumătate de milion de lei!

Ultimul control al Curții de Conturi la Primăria Bacău a scos la iveală nereguli serioase în proiectul de modernizare a Creșei nr. 3 de pe str. Pictor Ion Andreescu, un proiect pe fonduri europene eșuat al administrației Viziteu. Conform auditorilor, peste 550.000 de lei ar fi gaura bugetară, după ce lucrări neconforme au fost acceptate la plată și penalitățile contractuale nu au fost încasate de Primăria Bacău.

Potrivit auditorilor, administrația Viziteu a decontat lucrări care au fost stabilite ulterior ca neconforme de către Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) Bacău. În urma unui control efectuat în decembrie 2023, inspectorii ISC au constatat abateri de la proiectul tehnic și de la dispozițiile de șantier, cu o valoare totală de 216.638,41 lei. Aceste lucrări au fost acceptate la plată, deși nu respectau soluțiile tehnice aprobate.

Raportul descrie deficiențe concrete la nivelul construcției. Zidăria a fost realizată din bolțari, deși proiectul prevedea alte materiale, iar structura executată prezenta degradări vizibile și zone măcinate. La nivelul etajului, inspectorii au identificat deficiențe structurale la stâlpi, grinzi și plăci din beton armat, deficiențe care nu fuseseră remediate la momentul controlului. Aceste abateri afectează cerința fundamentală de rezistență mecanică și stabilitate a clădirii.

În urma controlului, Inspectoratul de Stat în Construcții a dispus efectuarea unei expertize tehnice care să stabilească dacă lucrările executate sunt conforme cu proiectul și dacă imobilul este sigur din punct de vedere structural. Termenul stabilit pentru realizarea expertizei a fost 7 ianuarie 2024. Curtea de Conturi arată însă că, până la data auditului, expertiza nu fusese finalizată, iar neconformitățile nu fuseseră remediate de antreprenor.

Mai mult, Primăria Bacău nu a recuperat până atunci suma stabilită ca neconformă și nu a utilizat garanția de bună execuție pentru a remedia deficiențele. Ca efect contabil, auditorii au constatat supraevaluarea activelor necurente ale municipiului cu suma de 216.638,41 lei, reprezentând valoarea lucrărilor neconforme decontate.

Termene depășite fără penalitați, urmate de o reziliere de contract

Pe lângă problemele de calitate a lucrărilor, raportul Curții de Conturi semnalează și nerespectarea clauzelor contractuale privind termenul de finalizare a investiției. Contractul prevedea finalizarea lucrărilor până la 13 decembrie 2023, termen stabilit prin act adițional. În realitate, lucrările nu au fost finalizate, iar contractul a fost reziliat în decembrie 2024.

Cu toate acestea, Primăria Bacău nu a aplicat penalitățile contractuale pentru întârziere, deși contractul prevedea explicit dreptul autorității contractante de a solicita daune-interese. Curtea de Conturi estimează valoarea penalităților nepercepute la 334.204 lei, sumă cu care au fost subevaluate veniturile municipiului.

În total, pentru obiectivul „Creșa nr. 3 Bacău”, Curtea de Conturi a identificat un impact financiar direct de peste 550.000 de lei, rezultat din lucrări neconforme acceptate la plată și din penalități contractuale neîncasate. Această sumă nu include eventualele costuri suplimentare care ar putea apărea în urma remedierii lucrărilor sau a realizării expertizei tehnice solicitate.

Curtea de Conturi a recomandat administrației locale să finalizeze expertizele tehnice, să stabilească întinderea exactă a prejudiciului, să recupereze sumele aferente lucrărilor neconforme și să aplice penalitățile contractuale prevăzute.

Proiect de renovare eșuat, 500 de mii de euro pierduți din fonduri europene

Pe lângă banii pierduți pe lucrări neconforme, municipalitatea nu a reușit să ducă la capăt contractul cu fonduri europene pentru modernizarea și reabilitarea creșei, astfel încât aproape 500.000 de euro (2,38 milioane lei) din fonduri europene au fost pierduți de Primăria Bacău, în ciuda declarațiilor repetate ale primarului Lucian Stanciu Viziteu, care continuă să susțină în spațiul public faptul că nu ar fi fost pierdut niciun leu din fonduri europene până în momentul de față.

De lucrările de construcție s-a ocupat firma Frații Simion Construct din Galați, căreia nu i-a fost atribuit doar contractul inițial de renovare de 2,3 milioane din 2022, ci și un contract de încă 400 de mii de lei, în august 2023, care a vizat lucrări suplimentare. Asta s-a întâmplat după ce la nivelul ADR Nord-Est era clar că finanțarea europeană era pierdută. Astăzi, firma se află în insolvență.

În total, Primăria Bacău a virat către Frații Simion peste jumătate de milion de lei într-un calup de patru plăți care au fost efectuate într-o singură zi, pe 23 mai 2024, în ciuda stării de paragină în care și astăzi se află clădirea Creșei nr. 3 de pe str. Pictor Ion Andreescu, la doi pași de Cimitirul Central.

Salarii și sporuri de 50.000 de euro pentru personalul implicat în gestionarea acestui proiect

Pentru gestionarea proiectului cu fonduri europene de modernizare și reabilitare a Creșei nr. 3 (SMIS 128048), mai mulți angajați ai Primăriei Bacău care au avut atribuții și în cadrul acestui proiect, alături de alte proiecte finanțate din fonduri europene, au încasat, în perioada 2021-2023, sporuri salariale brute în valoare totală de peste 247.000 de lei, sumele fiind distribuite pe mai multe funcții administrative, fără ca instituția să precizeze defalcat ce parte din venit revine fiecărui proiect în parte.

Cea mai mare parte a acestor sume a fost încasată de inspectori de specialitate, care au primit cumulativ peste 175.000 de lei brut, urmați de consilieri din aparatul de specialitate, cu aproximativ 48.000 de lei, șefi de serviciu, cu 22.500 de lei, dar și consilieri în achiziții publice, cu puțin peste 1.400 de lei. Primăria Bacău nu a comunicat numele persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri, informațiile fiind furnizate doar defalcat, pe funcții și proiecte.