Bilanțul ISU Bacău, în aprilie: peste 700 de intervenții, dintre care 336 de urgențe SMURD și 74 de incendii

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău a gestionat, în luna aprilie 2026, nu mai puțin de 714 situații de urgență, ceea ce înseamnă aproape 24 de intervenții pe zi. Deși numărul solicitărilor a fost mai mic comparativ cu luna martie, ritmul misiunilor a rămas ridicat, iar echipajele au fost mobilizate permanent pentru intervenții medicale, incendii, salvări și alte situații critice.

Potrivit analizei operative prezentate de ISU Bacău, cele mai multe misiuni au fost cele ale echipajelor SMURD, care au intervenit în 336 de cazuri medicale de urgență. Reprezentanții instituției precizează că aproximativ 86% dintre intervențiile SMURD au vizat acordarea primului ajutor medical persoanelor aflate în stare gravă sau în dificultate.

Comparativ cu luna martie, numărul intervențiilor SMURD a scăzut cu aproximativ 38%, de la 570 la 336 de misiuni.

În paralel, pompierii băcăuani au intervenit la 74 de incendii, multe dintre acestea afectând locuințe, anexe gospodărești, terenuri sau mijloace de transport. În urma intervențiilor au fost salvate bunuri estimate la peste 5,6 milioane de lei, în timp ce pagubele produse de incendii au fost evaluate la circa 2,2 milioane de lei.

Cele mai frecvente cauze ale incendiilor au fost utilizarea focului deschis și instalațiile electrice defecte. Problemele la coșurile de fum și folosirea focului în spații închise se află, de asemenea, printre principalele motive care au dus la izbucnirea incendiilor.

În ceea ce privește incendiile de vegetație, în luna aprilie au fost înregistrate 12 astfel de intervenții, în scădere semnificativă față de martie, când au fost raportate 110 cazuri.

Pe lângă incendiile și urgențele medicale, echipajele ISU au desfășurat zeci de alte misiuni: 46 de persoane au fost asistate sau salvate, iar trei animale au fost recuperate în siguranță. Totodată, specialiștii pirotehniști au executat opt misiuni de asanare a muniției neexplodate rămase din timpul conflictelor armate.

Dispeceratul ISU Bacău a primit prin 112 un total de 4.002 apeluri în cursul lunii aprilie, cu o medie de peste 133 de apeluri pe zi. Reprezentanții instituției menționează că numărul real al apelurilor a fost chiar mai mare, deoarece unele cazuri au generat apeluri repetate.

În aceeași perioadă, autoritățile au transmis două mesaje RO-ALERT pentru avertizarea populației privind prezența unor urși în apropierea localităților și gospodăriilor din județ.

De asemenea, către administrațiile locale au fost trimise opt avertizări Cod Galben și Cod Portocaliu privind instabilitate atmosferică, ploi torențiale, vijelii și furtuni.

„Privită în ansamblu, luna aprilie a fost o perioadă în care, dincolo de statistici, s-a văzut încă o dată aceeași realitate constantă: intervenții rapide, decizii luate sub presiunea timpului și efort susținut pentru protejarea vieții și a bunurilor cetățenilor”, au transmis reprezentanții ISU Bacău.