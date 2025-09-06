Bilanțul ISU Bacău în primele 7 luni din 2025! Pompierii au gestionat peste 7.700 de situații de urgență

De la începutul anului, până în prezent, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacău, a desfășurat la nivelul zonei de competență acțiuni în domeniul apărării vieții, bunurilor și a mediului, împotriva incendiilor și dezastrelor, precum și al realizării măsurilor de protecție civilă, prevenire, monitorizare și gestionare a situațiilor de urgență.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce-i reveni, unitatea noastră a colaborat cu structurile Ministerului Afacerilor de Interne din teritoriu, cu cele din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, precum și cu celelalte instituții responsabile pentru prevenirea, pregătirea, organizarea si răspunsul în gestionarea situațiilor de urgență.

Bilanțul pentru domeniul operativ

De menționat este faptul că, în plan operativ, până în prezent, în zona de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE” al Judeţului Bacău au avut loc 7.717 evenimente, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut când au fost înregistrate 6692 situații de urgență, dintre care:

• 537 incendii – (620);

• 178 arderi necontrolate(incendii de vegetație) – (187);

• 931 alte intervenţii (degajare elemente de construcţie / autoturisme, asigurare măsuri P.S.I. ş.a.) – (511);

• 198 alte situaţii de urgenţă (162);

• 38 exerciții – (39);

• 15 descarcerare – (18);

Pe timpul intervențiilor au fost salvate sau asistate 287 persoane și 35 de animale. Au fost protejate bunuri și instalații în valoare de aproximativ 33.910.000 lei.

De asemenea, în perioada menționată au avut loc 32 de misiuni de asanare teritorială pentru muniția neexplodată din timpul conflictelor militare.

În intervalul menționat, echipajele SMURD din cadrul Inspectoratului au intervenit în 3538 cazuri.

Pe parcursul lunilor ianuarie-iulie a anului 2025, numărul de cazuri la numărul unic de urgență 112 gestionate de dispeceratul inspectoratului a fost de 26.333, atingând o medie zilnică de 124,21 apeluri. Important de precizat este că numărul de apeluri este mai mare decât cel prezentat, întrucât unele cazuri au avut apeluri de revenire.

În ceea ce privește utilizarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență RO-ALERT, în această perioadă au fost transmise 53 mesaje în situații reale către zone din județ pentru semnalarea prezenței unor animale sălbatice în zone locuite și pentru avertizarea populației ca urmare a fenomenelor hidro-meteorologice periculoase.

În ceea ce privește activitatea de monitorizare, au fost transmise către autoritățile administrațiilor publice locale un număr de 100 mesaje de avertizare COD GALBEN, PORTOCALIU și ROȘU care au vizat teritoriul județului Bacău, toate privind avertizări de instabilitate atmosferică, ploi, vijelii și furtuni.

Bilanțul în domeniul apărării împotriva incendiilor

Activităţile de prevenire a situaţiilor de urgenţă reprezintă o componentă principală a sistemului integrat de măsuri tehnice şi organizatorice, precum şi de acţiuni specifice planificate şi realizate potrivit legislaţiei, în scopul preîntâmpinării, reducerii sau eliminării riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi a consecinţelor acestora.

În primele 7 luni ale anului, inspectorii de prevenire au executat 606 de controale de specialitate, dintre care amintim:

• 307 la operatori economici (din care 146 funcţionau fără autorizaţie de securitate la incendiu);

• 257 la instituţii (din care 66 funcţionau fără autorizaţie de securitate la incendiu);

Pe timpul controalelor s-au constatat 2365 de nereguli, fiind sancţionate conform prevederilor legale, cu 1.901 avertismente şi 464 de amenzi în cuantum de 973.483 lei.

Pentru verificarea respectării normelor de prevenire și stingerea a incendiilor, în unitățile de învățământ din județul Bacău, în perioada ianuarie-iulie 2025, au fost executate un număr de 115 controale (din care 25 la unități de învățământ care nu dețin Autorizație de securitate la incendiu), fiind constatate un număr de 212 de nereguli, fiind sancţionate conform prevederilor legale, cu 191 avertismente şi 21 de amenzi în cuantum de 46.500 lei.

Menționăm faptul că, aceste activități vor continua și în perioada următoare, precum și după deschiderea anului școlar, siguranța în unitățile de învățământ reprezentând un obiectiv semnificativ în activitatea noastră. Dat fiind faptul că, urmează sezonul recoltării și al igienizării terenurilor, facem din nou apel la populației să respecte interdicțiile privind focul deschis în spații deschise. În perioada ianuarie-iulie 2025 au fost aplicate 23 sancțiuni contravenționale în cuantum de 52.500 lei pentru incendiile cauzate de utilizarea focului deschis pentru distrugerea prin ardere a resturilor vegetale și igienizarea suprafețelor agricole. În încheiere, dorim să le aducem mulțumiri tuturor colegilor noștri, care au acționat și acționează în continuare exemplar în timpul misiunilor încredințate. Devotamentul și responsabilitatea morală de care dau dovadă de fiecare dată, au condus la aprecierea și încrederea de care se bucură instituția noastră în rândul cetățenilor și al factorilor responsabili locali. Nu în cele din urmă, vă mulțumim și dumneavoastră, celor care ne-ați sprijinit permanent în difuzarea mesajelor și recomandărilor noastre, dar și cetățenilor care, în cadrul evenimentelor cu public numeros la care am fost prezenți, au dat dovadă de responsabilitate. – ISU Bacău

(sursa: comunicat de presă)