Ziarul de Bacău

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BMW lovit de tren la Dofteana. Șoferul a scăpat fără răni grave

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Un autoturism BMW a fost lovit de un tren, luni, în comuna Dofteana. Din fericire, șoferul a reușit să se salveze, iar în urma accidentului nu au fost înregistrate alte victime.

Foto: Tody

La fața locului au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău, inclusiv o autospecială de descarcerare, pentru asigurarea măsurilor de siguranță și eliberarea autoturismului avariat.

Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite de autoritățile competente. Incidentul s-a produs în zona căii ferate din Dofteana, localitate în care au mai avut loc accidente similare în trecut.

UPDATE: „La o trecere la nivel cu calea ferată, trenul 5205, care circula pe ruta Onești – Comănești, a acroșat o mașină care nu a respectat semnificația indicatorului de oprire. În autoturism se afla un bărbat în vârstă de 29 ani, care s-a autoevacuat”, au transmis reprezentanții IPJ Bacău.

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