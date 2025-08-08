Bolojan pune frână autostrăzilor! Umbrărescu primește răspuns nefavorabil pentru Autostrada A7 Moldova

Lucrările de finalizare a Autostrăzii A7 sunt în pericol, în urma unei decizii a premierului Ilie Bolojan! În lipsa plăților, firmele lui Dorinel Umbrărescu își țin oamenii în concediu.

Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi o reacție cel puțin ambiguă la avertismentul constructorului român că va reduce ritmul de lucru pe șantiere din cauza lipsei unei predictibilități a finanțărilor, potrivit stiripesurse.ro.

Ilie Bolojan a cerut în ședința de Guvern „înfrânarea” proiectelor de autostrăzi construite prin toate sursele de finanțate din fonduri europene.

Premierul nu a precizat însă la care dintre sursele de finanțare europeană se referă și nici despre care proiecte de infrastructură rutieră mare este vorba.

A motivat doar că nu sunt bani și a pasat responsabilitatea către Ministerul Transporturilor căruia i-a cerut să prioritizeze proiectele.

Experții evertizează că abordarea lui Ilie Bolojan riscă să compromită inclusiv negocierile cu Comisia Europeană privind trecerea finanțărilor PNRR pentru proiectele de infrastructură rutieră de pe împrumuturi (sume rambursabile) pe granturi (sume nerambursabile).

Între timp, companiile lui Dorinel Umbrărescu, unul dintre cei mai importanți constructori de autostrăzi, au trimis muncitorii acasă.

Informații suplimentare despre autostrăzile în construcție:

La ora actuală sunt în construcție aproximativ 240 km de autostradă, cu finanțare prin PNRR:

– Loturile 2 și 3 din Autostrada Ploiești-Buzău (A7): 42,25 km

– Tronsoanele Focșani-Bacău și Bacău -Pașcani (A7): 173,28 km

– Secțiunea Zimbor – Poarta Salajului care include două viaducte (A3): 15 km

– Lotul Margina – Holdea (A1): 9,13 km.