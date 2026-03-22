Borsetă plină cu bani, uitată în parcarea unui magazin din Bacău! Un jandarm a returnat mica avere proprietarului

Un bărbat din Bacău a avut norocul să-și recupereze borseta plină cu bani pe care o uitase în parcarea unui centru comercial din municipiul Bacău.

În această după-amiază, un jandarm din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) „Ștefan cel Mare” Bacău, aflat în timpul liber, a găsit borseta care conținea 4.500 de euro, 7.564 lei, precum și un portofel cu carduri bancare și documente personale.

„Fără ezitare, acesta a solicitat sprijinul colegilor, iar echipa de intervenție aflată în serviciu s-a deplasat imediat la fața locului pentru a acorda suportul necesar”, transmite IJJ Bacău.

Datorită unei cărți de vizită găsite în borsetă, proprietarul a fost contactat rapid și s-a prezentat în fața complexului comercial, unde i-au fost înmânate bunurile pe baza unui proces-verbal.

Persoana a mulțumit jandarmilor pentru gestul lor, un act simplu, dar plin de responsabilitate, care reamintește valoarea integrității în comunitatea noastră.