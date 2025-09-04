Boxerul băcăuan Dragoș Dulhac, întâlnire de gală cu actorul hollywoodian Eric Roberts, la un eveniment de elită organizat în România

Boxerul băcăuan Dragoș Dulhac a fost invitat la un eveniment exclusiv organizat de platforma internațională I Success, fondată de Eduard Irimia, unde a avut ocazia să îl întâlnească personal pe celebrul actor hollywoodian Eric Roberts. Evenimentul s-a desfășurat într-un cadru elegant la National Golf Resort, lângă București, și a reunit personalități din sport, afaceri și showbiz internațional.

Unul dintre cele mai apreciate momente ale serii a fost întâlnirea dintre Dragoș Dulhac și Eric Roberts. Acesta a fost introdus actorului de către Eduard Irimia, care i-a povestit despre cariera remarcabilă a pugilistului din Bacău. Impresionat de parcursul său, Roberts l-a felicitat personal pe Dragoș pentru determinarea și rezultatele sale în ring.

La finalul serii, doar 20 de invitați au participat la o cină privată alături de Eric Roberts. Printre aceștia s-au numărat și Cristina și Felix Cancel, fondatorii brandului Venus Luxury, alături de Dragoș Dulhac. Brandul Venus Luxury, susținător activ al sportului de performanță, s-a remarcat prin eleganță și implicare constantă în proiecte de prestigiu, devenind un partener de încredere pentru sportivul băcăuan.

Evenimentul a fost susținut de brandul Oliveris, deținut de Cosmina Mahara din Oradea, și a subliniat încă o dată conexiunile puternice care se pot crea între lumea sportului, a cinematografiei și a antreprenoriatului de elită.

„A fost o onoare să îi prezentăm lui Eric realizările și spiritul de luptător al lui Dragoș Dulhac. Astfel de momente arată că România are campioni și talente care merită recunoscuți la nivel global”, a declarat Eduard Irimia, organizatorul evenimentului.