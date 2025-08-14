Boxerul Renato Nica a ajuns în arestul Poliției, după reglarea de conturi ce a scandalizat opinia publică

Tânărul campion la box Renato Nica a fost reținut de polițiștii băcăuani și băgat în arestul IPJ Bacău, după ce a atacat violent un adolescent, pe care l-a băgat în spital (detalii și video AICI). Nica este elevul antrenorului Relu Auraș la naționala de box și a fugit din cantonamentul de la Onești, ca să se răfuiască cu victima.

FOTO: Renato Nica, alături de antrenorul său, Relu Auraș

Potrivit unui comunicat, polițiștii au stabilit identitatea tânărului bănuit de comiterea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

La data de 14 august 2025, polițiștii Secției 1 Poliție Bacău au luat măsura reținerii tânărului de 17 ani, pentru 24 de ore, fiind introdus în Arestul I.P.J Bacău.

„La data de 12 august a.c, o femeie de 36 de ani, din Bacău a sesizat polițiștii Secției 1 Poliție Bacău, prin plângere scrisă, cu privire la faptul că, în dimineața aceleași zile, în jurul orei 00.30, fiul său ar fi fost agresat de către un alt băiat, fiind necesare îngrijiri medicale. Polițiștii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe și continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor comiterii faptei”, se arată în comunicatul IPJ Bacău.