By-pass aorto-bifemural de peste 6 ore, realizat cu succes la Onești. Spitalul atrage atenția asupra nevoii urgente de finanțare pentru cazurile complexe

O intervenție chirurgicală vasculară de înaltă complexitate a fost realizată cu succes la Spitalul Municipal „Sf. Ierarh Dr. Luca” din Onești, unde un pacient în vârstă de 56 de ani a primit o nouă șansă la viață, în urma unei operații dificile care a durat mai bine de șase ore.

Pacientul a fost diagnosticat cu maladie aorto-iliacă tip III, stadiul IV — o afecțiune gravă care, în lipsa tratamentului, poate duce la ischemie critică, gangrenă și amputație.

Cazul a fost abordat multidisciplinar, potrivit unui comunicat al unutății spitalicești. În primă fază, pacientul a fost evaluat și stabilizat în Secția de Medicină Internă, fiind ulterior supus unei intervenții chirurgicale majore, sub anestezie generală. Echipa medicală a realizat un by-pass aorto-bifemural, asociat cu reimplantarea arterei mezenterice inferioare — o procedură complexă, rar întâlnită în spitalele municipale. Un by-pass aorto-bifemural este o intervenție chirurgicală majoră folosită pentru a restabili circulația sângelui către picioare atunci când arterele principale din abdomen și pelvis sunt grav îngustate sau blocate.

Operația a durat peste șase ore, iar evoluția postoperatorie a fost favorabilă. Circulația la nivelul membrelor inferioare a fost reluată, iar pacientul a fost externat în stare generală bună.

Medicii subliniază că acest caz demonstrează capacitatea Spitalului Municipal Onești de a gestiona intervenții de mare complexitate, cu impact direct asupra vieții pacienților. Totodată, aceștia atrag atenția asupra unei probleme majore: subfinanțarea acestor servicii medicale.

Astfel de cazuri implică spitalizare prelungită, îngrijire în secția de Terapie Intensivă, consum ridicat de materiale sanitare și implicarea unor echipe medicale complexe, iar decontările actuale nu acoperă costurile reale. În acest context, includerea spitalului în Programul Național de Boli Cardiovasculare este considerată esențială pentru dezvoltarea serviciilor de cardiologie intervențională și chirurgie vasculară, se mai afirmă în comunicat.

Cine a realizat intervenția?

Dr. Marian Cozmin – Chirurgie vasculară

Dr. Istrate Sebastian – Chirurgie vasculară

Dr. Roznoveanu Andrei – ATI

Dr. Arseni-Jitaru Alexandra – Medicină internă

As. Răuță Petru

As. Ionescu Ana

As. Alexandrescu Nicoleta

Reușita acestei intervenții evidențiază atât profesionalismul echipei medicale, cât și nevoia unei susțineri financiare adecvate pentru spitalele publice care tratează cazuri de o asemenea complexitate. (sursa: comunicat de presă)