Camera Deputaților a adoptat legea pentru portalul „e-SănătateaMea”. Deputatul Popa: „Mai puțină birocrație și acces mai simplu la servicii medicale”

În ultima ședință de plen a acestei sesiuni, Camera Deputaților a adoptat, în calitate de for decizional, proiectul de lege care completează Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, deschizând calea pentru dezvoltarea portalului digital „e-SănătateaMea”.
Potrivit deputatului PSD de Bacău, Adrian Popa, noua platformă va permite pacienților să acceseze în siguranță informațiile medicale personale, să beneficieze de servicii medicale digitale integrate, să consulte date despre medicamente și dispozitive medicale și să utilizeze un portal unic pentru programări la furnizorii de servicii medicale.
Ministerul Sănătății susține că proiectul va contribui la creșterea transparenței, eficientizarea serviciilor medicale și dezvoltarea unui sistem informatic interoperabil și sigur, în conformitate cu normele de protecție a datelor.
Un nou pas spre digitalizarea sănătății din România!
În ultima ședință de plen a acestei sesiuni, Camera Deputaților a adoptat, în calitate de cameră decizională, proiectul de lege pentru completarea art. 280 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 500/2026).
Prin această modificare legislativă este creat cadrul legal pentru dezvoltarea și operaționalizarea portalului „e-SănătateaMea”, un instrument digital modern care va simplifica relația dintre pacient și sistemul medical.
Ce înseamnă acest lucru pentru pacienți?
- acces securizat la propriile informații medicale;
- posibilitatea de a utiliza servicii medicale digitale într-un singur portal;
- acces la informații privind medicamentele și dispozitivele medicale;
- servicii digitale dedicate monitorizării stării de sănătate;
- introducerea unui portal unic de programări, pe care toți furnizorii de servicii medicale îl vor utiliza, reducând timpul de așteptare și simplificând programările.
Ministerul Sănătății a susținut această inițiativă, arătând că ea contribuie la:
- creșterea transparenței;
- eficientizarea serviciilor medicale;
- îmbunătățirea accesului pacienților la informațiile proprii;
- dezvoltarea unui sistem informatic interoperabil, sigur și adaptat cerințelor actuale de protecție a datelor.
Digitalizarea nu înseamnă doar tehnologie. Înseamnă mai puțină birocrație, mai puține drumuri pentru pacienți și mai mult timp pentru actul medical.
Ca membru al Comisiei pentru sănătate și familie, mă bucur că am putut contribui la adoptarea unei legi care aduce sistemul nostru de sănătate mai aproape de nevoile reale ale cetățenilor.
- Deputat Adrian Popa
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