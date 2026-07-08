Camera Deputaților a adoptat legea pentru portalul „e-SănătateaMea”. Deputatul Popa: „Mai puțină birocrație și acces mai simplu la servicii medicale”

În ultima ședință de plen a acestei sesiuni, Camera Deputaților a adoptat, în calitate de for decizional, proiectul de lege care completează Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, deschizând calea pentru dezvoltarea portalului digital „e-SănătateaMea”.

Potrivit deputatului PSD de Bacău, Adrian Popa, noua platformă va permite pacienților să acceseze în siguranță informațiile medicale personale, să beneficieze de servicii medicale digitale integrate, să consulte date despre medicamente și dispozitive medicale și să utilizeze un portal unic pentru programări la furnizorii de servicii medicale.

Ministerul Sănătății susține că proiectul va contribui la creșterea transparenței, eficientizarea serviciilor medicale și dezvoltarea unui sistem informatic interoperabil și sigur, în conformitate cu normele de protecție a datelor.