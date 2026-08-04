Captură de peste 81.000 de lei la Bacău! Sute de kilograme de trufe, confiscate în urma unor controale ale polițiștilor

Polițiștii și inspectorii de mediu au descoperit nereguli în comerțul cu trufe, în urma unor controale desfășurate în județul Bacău. În urma acțiunii, au fost confiscate peste 300 kg de trufe, iar polițiștii anunță noi verificări în următoarea perioadă.

Polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, împreună cu polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, ai Secției 3 Poliție Rurală Onești și ai Secției 2 Poliție Rurală Moinești, au desfășurat o acțiune în județul Bacău pentru prevenirea și combaterea recoltării, transportului și comercializării ilegale a produselor nelemnoase specifice fondului forestier.

La acțiune au participat și reprezentanți ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), precum și ai Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Bacău.

În cadrul verificărilor au fost controlate opt puncte de achiziție a trufelor, patru societăți comerciale și au fost legitimate 17 persoane.

În urma neregulilor descoperite, polițiștii au aplicat o amendă în valoare de 5.000 de lei, conform Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice. Totodată, a fost dispusă confiscarea unei cantități de 338 de kilograme de trufe, estimate la 81.120 de lei.

Autoritățile anunță că verificările vor continua și în perioada următoare. De această dată, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor vor controla respectarea prevederilor legale privind deținerea și utilizarea câinilor de urmă folosiți la identificarea trufelor. În cazul în care vor fi constatate nereguli, vor fi dispuse măsurile legale.

Polițiștii reamintesc că activitățile de recoltare și comercializare a trufelor trebuie desfășurate cu respectarea legislației privind proveniența și trasabilitatea produselor, iar operatorii economici sunt obligați să dețină documente care să ateste originea acestora. De asemenea, utilizarea câinilor pentru identificarea trufelor trebuie să respecte normele privind bunăstarea animalelor și celelalte obligații prevăzute de lege.