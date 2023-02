Care sunt saltelele ideale pentru cupluri și unde le poți găsi în Bacău?

Viata de cuplu sufera schimbari importante odata cu venirea pe lume a unui copil, iar partenerii trebuie sa faca eforturi pentru a mentine romantismul in relatie si sa nu se instaleze monotonia. Pentru acest lucru trebuie sa isi faca timp pentru a petrece momente impreuna, in doi. Chiar si cateva minute zilnic, in care sa poata avea loc o comunicare deschisa, pot fi de ajutor.

Numai ca viata cotidiana foarte alerta, grijile si timpul tot mai limitat, fac tot mai dificila alocarea unui moment de intimitate in doi, astfel ca multi ajung sa se intalneasca si sa stea de vorba abia seara, dupa ce au fost rezolvate toate indatoririle de peste zi. Drept urmare, dormitul impreuna, in acelasi pat, poate contribui la mentinerea comunicarii in cuplu.

Pe de alta parte, calitatea somnului este si ea importanta, motiv pentru care salteaua folosita trebuie sa fie una de buna calitate, astfel incat somnul agitat al partenerului sa nu afecteze somnul celuilalt. Prin urmare, ce fel de saltele sunt potrivite pentru cupluri si cum pot fi alese?

Saltele potrivite pentru cupluri

Un pat matrimonial are nevoie de o saltea dubla, care poate avea diferite dimensiuni, in functie de dimensiunile patului, dar si de preferintele cuplului. Desi conform recomandarilor, spatiul necesar pentru o persoana pentru odihna porneste de la 70 cm, astfel ca o saltea de 140 cm este potrivita pentru un cuplu, tot mai populare sunt saltelele de 160 cm si chiar mai mult. Cei carora le permite spatiul pot alege chiar si paturi king size, care au nevoie de o saltea de 2×2/ 2,10 m.

De asemenea, tipul saltelei este si el important pentru confortul si calitatea somnului, saltelele ergonomice fiind foarte apreciate de oamenii moderni, care se confrunta adesea cu dureri de spate, fie din cauza sedentarismului, fie a unei pozitii incorecte la birou.

Cu toate acestea, cum fiecare individ este diferit,si la fel de diferite sunt preferintele si nevoile sale, un tip de saltea care este potrivit pentru cupluri este cel cu niveluri diferite de fermitate pe fiecare parte a saltelei sau chiar cel care permite utilizarea independenta a fiecarei parti a saltelei, in functie de preferinte. Totusi, cele mai populare saltele sunt cele ortopedice si saltelele din spuma cu memorie, mai ales ca ambele tipuri pot avea grade de fermitate diferite.

Unde pot fi gasite saltele duble in Bacau?

In orice oras din tara exista magazine destinate amenajarii si utilarii casei, unde pot fi gasite si saltele pentru paturi, numai ca unul dintre beneficiile internetului este acela ca oamenii isi pot comanda produsele dorite de oriunde din tara sau chiar din afara acesteia.

Astfel ca in cazul locuitorilor din Bacau care isi doresc sa gaseasca o saltea la un raport calitate – pret bun, pot alege din gama variata pusa la dispozitie de magazinul online de saltele pat Expert-saltele.ro. Aici pot fi gasite atat diferite tipuri de saltele duble, cat si saltele pentru o persoana sau chiar pentru copii si bebelusi, precum si accesorii utile pentru utilizarea acestora, cum ar fi somiere si huse de protectie.

In concluzie, salteaua are un rol important in viata oamenilor, motiv pentru care alegerea acesteia nu ar trebui neglijata.