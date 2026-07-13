Cât costă, de fapt, un implant dentar în Bacău în 2026? De ce 350 € nu înseamnă întregul tratament

Una dintre primele întrebări pe care le pune un pacient care a pierdut un dinte este simplă: „Cât costă un implant?”

Răspunsul pare la fel de simplu. Unele clinici afișează un preț de câteva sute de euro și, la prima vedere, pacientul poate avea impresia că aceasta este suma necesară pentru a pleca acasă cu un dinte nou.

În realitate, există o diferență importantă între prețul implantului dentar propriu-zis și costul complet al tratamentului.

La Denti Service Bacău, de exemplu, un implant standard MegaGen AO este afișat la 350 de euro. Dar aceasta este componenta implantului, nu automat prețul întregului tratament până la dintele final.

Ce reprezintă, de fapt, cei 350 de euro?

Implantul dentar este piesa care se introduce în os și care înlocuiește rădăcina dintelui pierdut.

Pentru ca pacientul să ajungă la un dinte funcțional și estetic, tratamentul poate presupune mai multe etape:

consultația și evaluarea inițială;

investigațiile imagistice recomandate;

implantul dentar;

perioada de vindecare;

componentele protetice necesare;

coroana dentară finală;

eventuale proceduri suplimentare, dacă situația clinică le impune.

De aceea, întrebarea corectă nu este doar „Cât costă implantul?”, ci și:

„Ce include prețul și cât va costa întregul meu plan de tratament?”

De ce doi pacienți pot primi costuri diferite?

Pentru că două cazuri aparent asemănătoare pot fi, medical, foarte diferite.

Un pacient poate avea suficient os și o situație favorabilă pentru inserarea implantului. Alt pacient poate fi fără dinte de mulți ani și poate avea o cantitate redusă de os.

Într-un caz poate fi necesar un singur implant. În altul poate exista o problemă mai complexă, cu mai mulți dinți afectați, lucrări vechi, infecții sau nevoia unei reabilitări mai ample.

Costul poate fi influențat de:

tipul și numărul implanturilor;

cantitatea și calitatea osului;

necesitatea unor proceduri suplimentare;

tipul lucrării protetice finale;

materialele utilizate;

complexitatea cazului.

Tocmai de aceea, un preț final corect nu poate fi stabilit responsabil doar dintr-un mesaj pe Facebook sau dintr-o conversație telefonică.

De ce contează evaluarea înainte de implant?

Un implant dentar nu trebuie privit ca o piesă cumpărată separat, ci ca parte dintr-un tratament complet.

Înainte de stabilirea planului, medicul trebuie să analizeze:

osul disponibil;

starea gingiilor;

dinții vecini;

mușcătura;

lucrările dentare existente;

starea generală a cavității orale.

În funcție de caz, poate fi recomandată și o investigație CBCT 3D, care permite analiza tridimensională a osului și a structurilor anatomice importante.

La Denti Service Bacău, investigația CBCT 3D AXEOS se poate realiza în cadrul clinicii, atunci când este indicată pentru diagnostic și planificare. Clinica utilizează și scanare intraorală și planificare digitală pentru cazurile de implantologie.

Mai multe informații despre opțiunile de implant dentar în Bacău sunt disponibile pe pagina dedicată implantologiei.

Cel mai mic preț nu înseamnă întotdeauna cel mai mic cost final

Un preț afișat poate părea foarte atractiv, dar pacientul ar trebui să întrebe întotdeauna ce include.

Este important să afle:

dacă prețul este doar pentru implant;

dacă include bontul protetic;

dacă include coroana;

ce investigații sunt necesare;

dacă pot apărea costuri suplimentare;

care este costul estimativ al întregului plan.

Comparația corectă nu se face doar între două cifre afișate într-o reclamă, ci între două planuri complete de tratament.

Dar dacă lipsesc mai mulți dinți?

În cazul pacienților care au pierdut mai mulți dinți sau care poartă proteze mobile instabile, soluția nu este neapărat câte un implant pentru fiecare dinte.

În funcție de situația clinică, pot exista punți susținute de implanturi sau soluții fixe pentru o arcadă întreagă, inclusiv variante de tip All-on-4 sau All-on-6.

Și în aceste cazuri, costul trebuie analizat în ansamblu: implanturi, planificare, lucrare provizorie, lucrare finală și eventualele proceduri suplimentare.

Cum ar trebui să procedeze un pacient?

Cel mai sigur este să ceară un plan clar înainte de a începe tratamentul.

Un plan de tratament bine explicat ar trebui să răspundă la câteva întrebări esențiale:

Ce probleme am?

Ce variante de tratament există?

Ce include fiecare variantă?

Care sunt etapele?

Care este costul estimativ?

Ce se poate modifica pe parcurs?

Un pacient informat poate compara mai corect ofertele și poate lua o decizie în cunoștință de cauză.

La Denti Service Bacău, implantul standard MegaGen este 350 €

Acesta este prețul implantului propriu-zis. Costul complet al tratamentului se stabilește după consultație și evaluarea cazului.

Clinica afișează public tarifele și precizează că, pentru tratamente complexe precum implantologia, costul final depinde de situația clinică și de planul de tratament.

Lista cu tarife Denti Service poate fi consultată pe site-ul clinicii.

Pentru pacienții care au pierdut unul sau mai mulți dinți, primul pas rămâne evaluarea corectă.

Pentru evaluarea cazului, se poate solicita o programare la Denti Service Bacău prin pagina de contact.

Denti Service Bacău

Str. Ștefan cel Mare nr. 34, Bacău, lângă Arena Mall

Telefon/WhatsApp: 0749 153 874

Website: https://www.dentiservice.ro/