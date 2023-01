Ce treninguri pentru bărbați să porți în 2023? Un stilist sugerează!

Treningurile pentru bărbați de la Bolf sunt un must have în garderoba oricui prefer ținutele confortabile și sportive. Acestea sunt perfecte atât pentru acasă, cât și pentru antrenament, dar și în timpul ieșirilor sau a călătoriilor. Nu știi ce modele sunt la modă în 2023? Citește în continuare și descoperă recomandările stiliștilor!

Ce treninguri pentru bărbați de la Bolf merită să alegi?

Una dintre tendințele ultimelor sezoane a fost reprezentată de treningurile din bumbac, perfecte atât pentru ieșirile în oraș, cât și pentru acasă. Aceste modele oferă cel mai mare confort de purtare, sunt moi și permit pielii să respire, iar alegerea unor astfel de modele din magazinul online Bolf este cu adevărat uriașă.

Poți alege treninguri negre, bleumarin, gri sau kaki în timp ce lucrezi la biroul de acasă, pentru relaxarea de după-amiază sau pentru o ieșire în oraș. Aceasta este o opțiune confortabilă și elegantă!De asemenea, treningurile skinny au devenit extrem de populare nu numai la sală, ci și pentru ținute de zi cu zi.

Atunci când ești în căutarea unui trening pentru bărbați la modă, trebuie să te întrebi care croială ți se potrivește cel mai bine. Slim fit sau mai casual? Ori poate un trening oversize la modă? În aceeași măsură, trebuie să te decizi asupra culorii acestuia sau dacă vrei un trening cu imprimeuri, inscripții sau dungi.

Cum să porți treningurile pentru bărbați în 2023?

De mai multe sezoane, treningurile pentru bărbați sunt un element permanent al tendințelor streetwear și sunt alese de tot mai mulți bărbați de toate vârstele. Seturile sport sunt grozave pentru utilizarea de zi cu zi, mai ales în zilele reci și geroase. Un trening confortabil va oferi căldură și va crea un întreg armonios cu aproape orice îmbrăcăminte exterioară.

Sunt la modă stilizările clasice, sportive, cu un aer retro, dar și seturile casual perfecte pentru utilizarea de zi cu zi. Dacă urmezi cele mai recente tendințe și dorești să porți ținute la modă, poți merge pe stilul gorpcore. Această combinație de îmbrăcăminte sport și îmbrăcăminte de exterior va trece testul nu numai în timpul excursiilor în afara orașului. Preferi eleganța sportivă? Nu îți fie teamă să amesteci stiluri. De exemplu, poți purta un trening pentru bărbați gri cu o geacă parka roșie sau galbenă ori un trening negru cu o parka camo.

Un look foarte elegant poate fi creat prin combinarea unui trening cu un palton de lână. Acest amestec de confort sportiv și eleganță clasică poate arăta foarte bine. Trebuie totuși să alegi un palton cu un croi simplu și o culoare universală, de exemplu gri, negru sau camel.

Accesoriile joacă un rol important în orice ținută masculină. Ce se potrivește treningului pentru bărbați? În sezonul cald, o șapcă cu cozoroc va fi o alegere excelentă . O șapcă de baseball în culoarea preferată va sublinia caracterul ținutei și va fi utilă nu numai în zilele însorite. În timpul iernii, merită să o înlocuiești cu o căciulă caldă de lână și o eșarfă asortată.

Cu ajutorul accesoriilor elegante, poți adăuga un aspect elegant ținutei cu trening. Este suficient să adaugi un ceas de designer cu cadran mare, ochelari de soare la modă sau un rucsac din piele cu o formă simplă, minimalistă, pentru a arăta cu adevărat bine. Datorită unor astfel de detalii, treningul pentru bărbați cel mai confortabil se poate dovedi și o ținută de zi cu zi extrem de universală, care se va potrivi perfect în codul vestimentar urban.

Un trening pentru bărbați de la Bolf este un must have în garderoba bărbaților în acest an, fiind o garanție a confortului și aspectului frumos. Și, în plus, nu este deloc dificil să completezi acest look cu piese vestimentare din alte stiluri.