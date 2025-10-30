Ceartă pe traseele de transport în comun din jurul Bacăului. Massaro cere anularea hotărârii privind transportul metropolitan

Compania Massaro Trans SRL cere Consiliului Local Bacău să anuleze HCL 141/2025, actul prin care s-a aprobat studiul de oportunitate și care a stabilit transportul public din municipiu și zona metropolitană în gestiunea directă a municipalității, prin operatorul Transport Public SA. Compania este controlată acum de Primăria Bacău, după achiziția pachetului majoritar de acțiuni de la familia Sechelariu.

Massaro reclamă suprapuneri ilegale și încălcarea concurenței

În plângerea înregistrată pe 3 octombrie 2025, Massaro acuză faptul că studiul de oportunitate este incorect și nefundamentat, generând suprapuneri de trasee între transportul metropolitan și cel județean. Compania, care operează curse județene în baza unui contract semnat în 2023 cu Consiliul Județean Bacău, valabil până în 2032), susține că traseele metropolitane propuse dublează cursele existente, în special pe rutele Bacău-Nicolae Bălcescu și Bacău-Letea Veche-Holt, unde Massaro efectuează deja 16 curse zilnice, nu doar două, cum ar fi indicat studiul.

„Prin implementarea serviciului în zona metropolitană se suprapun trasee și curse pentru care există deja transport asigurat. (…) Se încalcă drepturile subscrisei și principiile concurenței loiale”, se arată în documentul semnat de administratorul Anca Elena Burbulea. Compania reclamă și efecte discriminatorii între biletele metropolitane și cele județene, susținând că pasagerii vor fi încurajați să aleagă transportul subvenționat de municipalitate.

Primăria: suprapunerea e doar „parțială și incidentală„

Într-un referat semnat de primarul Lucian Stanciu-Viziteu, municipalitatea propune Consiliului Local respingerea plângerii Massaro. Primăria susține că HCL 141/2025 a fost adoptată legal, în baza Legii 92/2007 a serviciilor publice de transport și a Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, și că transportul metropolitan are o natură diferită de cel județean: „Așa-zisa suprapunere este parțială și incidentală. […] Traseul urban-metropolitan are puncte de plecare, stații intermediare și frecvențe specifice, care răspund altor obiective de interes public și de planificare teritorială.”

Primăria arată că dreptul exclusiv acordat operatorilor județeni nu este absolut și nu interzice autorităților locale să creeze o rețea paralelă de transport în cadrul zonei metropolitane, în măsura în care serviciile sunt „complementare, adaptate altor nevoi și standarde – integrare tarifară, frecvență, accesibilitate”.

Totodată, administrația locală subliniază că hotărârea contestată a fost adoptată „într-un cadru intercomunitar”, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău (ADIZMB), alături de comunele Nicolae Bălcescu, Hemeiuș, Luizi-Călugăra, Măgura și Mărgineni. Din acest motiv, HCL 141 nu poate fi revocată unilateral de municipalitatea băcăuană, ci doar prin acordul tuturor UAT-urilor care au optat pentru un serviciu de transport metropolitan.

Un serviciu cu istoric complicat

Hotărârea contestată vine după un lung șir de schimbări în strategia municipalității privind transportul public. Inițial, Primăria Bacău intenționa să concesioneze serviciul pe 10 ani, printr-o licitație publică pentru delegarea gestiunii, procedură aflată în desfășurare și ulterior blocată.

Ulterior, Consiliul Local a renunțat brusc la varianta concesionării și a optat pentru gestiune directă, decizie justificată prin achiziția majoritară a Transport Public SA.

Problema de fond: lipsa coordonării între municipiu și județ

În centrul conflictului se află suprapunerea traseelor metropolitane și județene, cauzată de lipsa unei coordonări între Primăria Bacău și Consiliul Județean în planificarea programelor de transport.

CJ Bacău a aprobat deja, încă din 2022, Programul de transport județean 2023-2032, care stabilește 63 de linii de transport public la nivelul județului. În paralel, Primăria și ADIZMB au elaborat, independent, propria rețea de transport local și metropolitan, fără un mecanism comun de planificare sau integrare a traseelor.

Rezultatul: rute paralele, operatori diferiți și o dispută juridică ce va ajunge, cel mai probabil, pe masa instanței de contencios administrativ.

Vineri, Consiliul Local Bacău urmează să dezbată proiectul de hotărâre prin care primăria a propus respingerea plângerii Massaro Trans. Dacă respingerea va fi adoptată, compania poate continua demersul în instanță, solicitând anularea HCL 141/2025, dar și suspendarea efectelor acesteia până la o decizie definitivă, lucru care ar putea pune în pericol continuitatea serviciului de transport public local.