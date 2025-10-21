CFR SA suspendă temporar circulația mai multor trenuri, unele cu plecare din Bacău, începând cu 21 octombrie

Compania Națională CFR SA anunță suspendarea temporară a zeci de trenuri operate de CFR Călători. Măsura drastică se aplică începând de marți, 21 octombrie 2025, ora 00:01, din cauza restanțelor de peste 100 de milioane de lei la Tariful de Utilizare a Infrastructurii (T.U.I.), scrie iasitvlife.ro.

Restricțiile afectează inițial rute Regio (R) din zona Moldovei (Bacău – Suceava Nord), Munteniei (București Obor – Constanța) și Transilvaniei (Timișoara Nord – Oradea, Arad – Gurahonț).

CFR SA a precizat că, pe lângă trenurile suspendate direct, vor exista și anulări suplimentare operate de CFR Călători, din motive logistice și de odihnă a personalului. Circulația va fi reluată abia după achitarea integrală a datoriei.

Așadar, din 21 otombrie, trenurile R 5431 și R 5432 în relația Bacău – Suceava Nord și retur vor avea circulația suspendată temporar.

