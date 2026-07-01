Cine este eleva care a obținut cea mai mare medie din Bacău la Evaluarea Națională. „Îmi doresc să învăț cu aceeași pasiune pentru a-mi îndeplini visurile”

Rezultatele Evaluării Naționale 2026 au adus în fruntea clasamentului din județul Bacău o elevă de la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu”. Zaharia Patricia Maria, absolventă a clasei a VIII-a, a obținut cea mai mare medie din județ înainte de contestații – 9,92, performanță care o plasează pe primul loc în clasamentul județean.

Rezultatul încununează patru ani de muncă și pregătire constantă, iar tânăra, care a fost și șefă de promoție, spune că succesul nu ar fi fost posibil fără sprijinul profesorilor și al familiei.

„Sunt foarte recunoscătoare și fericită pentru acest rezultat și le mulțumesc profesorilor și familiei pentru îndrumare și susținere. Subiectele au fost pentru mine o provocare prin care mi-am putut arăta cunoștințele dobândite pe parcursul anilor de gimnaziu. În viitor îmi doresc să învăț cu aceeași pasiune pentru a-mi îndeplini visurile”, a declarat Zaharia Patricia Maria pentru Ziarul de Bacău.

Rezultatul obținut confirmă încă o dată nivelul ridicat al Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu”, una dintre instituțiile de învățământ care domină clasamentele județene la Evaluarea Națională și care, și în acest an, a avut mai mulți elevi în topul celor mai bune medii din Bacău.

La nivelul județului, competiția a fost una foarte strânsă. Înainte de soluționarea contestațiilor, primii 20 de elevi au obținut medii de cel puțin 9,72. Cele mai bine reprezentate unități de învățământ în acest clasament sunt Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” și Școala Gimnazială Nr. 10 din Bacău, fiecare cu câte cinci elevi în Top 20, urmate de Școala Gimnazială „Mihai Drăgan”, cu trei elevi.

Rezultatele sunt, însă, provizorii. Elevii care consideră că notele nu reflectă nivelul lucrărilor pot depune contestații, urmând ca rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026 să fie publicate după încheierea procesului de reevaluare.