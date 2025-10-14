CNIR transmite LIVE, pe internet, lucrările la Autostrada A3. „Va deveni regulă pe toate șantierele”

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a lansat vineri o inițiativă în premieră pentru România: transmisiune live de pe șantierul autostrăzii Transilvania (A3) – subsecțiunea Chiribiș–Biharia (3C2). Imaginile pot fi urmărite public pe site-ul instituției, atât pe prima pagină, cât și în secțiunea dedicată proiectului – accesează linkul.

Antreprenorul Asocierea Precon Transilvania-Citadina 98 lucrează pe întreaga lungime a lotului de autostradă din județul Bihor, ordinul de începere a lucrărilor fiind dat la finalul lunii septembrie. „Este o inițiativă în premieră pentru un șantier de autostradă din România, și, totodată, o dovadă de transparență și respect pentru românii care vor să vadă, nemijlocit, evoluția marilor proiecte de infrastructură rutieră”, a declarat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.

El a adăugat că monitorizarea în direct a lucrărilor, accesibilă publicului, va deveni o regulă pe toate șantierele pe care le derulează CNIR, acest lucru fiind o condiție stabilită în toate licitațiile organizate de instituție. În prezent, activitatea din șantier de pe autostrada A3 se desfășoară cu peste 260 de angajați și 330 de utilaje și echipamente, iar stadiul fizic de execuție a ajuns la 18%.