Comunicat de presă

S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A anunță demararea unui program de investiții, complementar celui din fonduri europene nerambursabil, și anume: ”Reabilitare rețea de alimentare cu apă strada Aleea Parcului (Parc Cancicov) municipiul Bacău, județul Bacău”, având ca obiectiv principal, creșterea siguranței în exploatare și imbunătățirea calității serviciilor furnizate populației.

Proiectul presupune lucrări de înlocuire a conductelor vechi și degradate, reabilitarea branșamentelor, modernizarea echipamentelor aferente și reducerea pierderilor din rețea.

Valoarea totală a investiției este cca. 2.328.290,00 lei, finanțarea fiind integral asigurată din surse proprii. Lucrările se desfașoară etapizat, în perioada 2025-2026, durata de execuție fiind de 6 luni.

Suntem constienți de disconfortul temporar generat de desfășurarea lucrărilor și de eventualele situații neprevăzute apărute pe parcurs. Mulțumim pe această cale populației beneficiare pentru răbdare, înțelegere și reziliență, asigurând-o că finalizarea acestui proiect va aduce beneficii semnificative și pe termen lung, pentru întreaga comunitate.

Prin implementarea acestui obiectiv de investiții, S.C Compania Regională de Apă Bacău S.A își reafirmă angajamentul față de modernizarea infrastructurii de apă și față de asigurarea unor servicii publice sigure, eficiente și durabile.