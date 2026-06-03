Concert caritabil „Alături de Betania”, în seara asta pe scena Teatrului Municipal Bacovia. Vezi cum poți participa!

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google

În seara asta, începând cu ora 18.30, băcăuanii sunt invitați la un concert caritabil organizat în sprijinul Asociației Betania, la Teatrul Municipal Bacovia.

„Ne apropiem cu pași repezi de o seară în care muzica înseamnă mai mult decât aplauze. O seară în care muzica devine sprijin pentru beneficiarii Asociației Betania”, se precizează în comunicatul asociației.

Tu știi ce impact poate avea participarea ta la concertul caritabil din această seară? Prezența și contribuția ta se transformă în:

ședințe de terapie pentru copiii cu autism;

pentru copiii cu autism; activități și sprijin pentru persoanele adulte cu dizabilități;

pentru persoanele adulte cu dizabilități; consiliere pentru familii aflate în dificultate;

pentru familii aflate în dificultate; șansa ca oamenii care au nevoie de ajutor să găsească în continuare servicii, sprijin și speranță.

„În fiecare zi, în centrele noastre, vedem ce se poate construi atunci când o comunitate se implică: mai multă autonomie, mai multă încredere, mai multe oportunități și mai multă speranță pentru cei care au nevoie de ele!” – Asociația Betania.

În seara asta, pe scena Teatrului Municipal Bacovia vor urca copii și tineri care s-au pregătit cu multă dedicare pentru acest moment (vezi AICI). Vocile lor vor aduce bucurie în sală, dar și un mesaj simplu: „Împreună putem face diferența!”

Dacă ai deja bilet, îți mulțumim că ai ales să fii alături de noi! Dacă încă nu ți-ai rezervat locul, te invităm să ni te alături! Pentru că uneori impactul nu începe cu un gest extraordinar, începe cu alegerea de a fi prezent Accesul la eveniment se face pe bază de bilet cu loc rezervat (în valoarea de minim 50 lei). De aceea, recomandarea noastră este să achiziționezi biletul înainte de concert. Poți intra în posesia biletului astfel:

• la sediul Asociației Betaniasau direct în contul Asociației

• prin intermediul corurilor și formațiilor participante Dacă ai întrebări sau curiozități legate de eveniment, poți lua legătura cu noi astfel: +40 741 144 500

office@asociatiabetania.ro Te așteptăm alături de noi, pentru o seară în care muzica înseamnă mai mult decât aplauze! Înseamnă comunitate, sprijin și implicare. Asociația Betania