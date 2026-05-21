Concert caritabil „Alături de Asociația Betania”, la Teatrul Municipal Bacovia

Pe 4 iunie, de la ora 18:30, băcăuanii sunt invitați la un concert caritabil organizat în sprijinul Asociației Betania, la Teatrul Municipal Bacovia.

Va fi o seară în care vocile copiilor vor aduce bucurie și speranță, iar fiecare participare va însemna susținere concretă pentru programele dedicate copiilor și persoanelor vulnerabile sprijinite de Asociația Betania.

Pe scenă vor urca corul „Sing and Joy”, coordonat de prof. Andreea Simon, corul „FLORES AMICITIAE” al Colegiul Național Catolic „Sf. Iosif” Bacău, dirijat de prof. Adrian Farcaș și prof. Liviu Focioroș și elevi ai Colegiului de Artă „George Apostu” Bacău și ai Colegiului Național Catolic „Sf. Iosif” Bacău, care vor aduce pe scenă energia unei formații live, într-o combinație de instrumente precum clapă, acordeon, chitară, chitară bas, clarinet, vioară și percuție.

Accesul la eveniment se poate face printr-o donație (minim 50 de lei) direct la sediul Asociației Betania sau în contul asociației https://www.asociatiabetania.ro/donatii/ sau prin intermediul corurilor participante.

„Uneori, un bilet la un concert poate însemna mai mult decât o seară frumoasă. Poate însemna sprijin concret pentru oameni care au nevoie de comunitate alături. Vă așteptăm cu drag!”, transmit organizatorii.