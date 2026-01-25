Concertul de joi

Mirajul muzicii

La Sala Ateneu vom asculta o pagină ce aparține unuia dintre cei mai prolifici compozitori ai Barocului – un creator ce a trăit în orașul natal, Veneția, apreciat de Johann Sebastian Bach, contemporanul lui Benedetto Marcello și Antonio Vivaldi. Autor a nenumărate cantate, simfonii și a 59 de concerte – din care 12 dedicate Electorului de Bavaria, Maximilian Emanuel II – Tomaso Albinoni a compus un Concert în re minor pentru oboi și orchestră peste care timpul nu pare a fi trecut. Un concert interpretat la adevărata sa valoare de talentatul oboist Dorin Gliga, discipol format la școala profesorilor Pavel Tornea și Radu Chișu.

Oboist la Orchestra Radiodifuziunii Române, Dorin Gliga a debutat sub bagheta lui Sergiu Celibidache, pe vremea cînd colabora cu Filarmonica «George Enescu» din București.

În Bacău, Dorin Gliga a fost prim oboist la Filarmonica «Mihail Jora» între 1982 – 1991. De acest oraș îl leagă multe amintiri și împliniri, din anii cînd cîntă în Trio -ul Syrinx – al cărui membru fondator este – ansamblu cu care a cîștigat în Concursurile internaționale de la Ancona, Stressa, Capri (Italia), Llangollen (Marea Britanie), Martigny (Elveția), Tokyo (Japonia). Cîntă, deasemeni, cu Atelierul de Muzică Contemporană Archaeus și cu Trio-ul Etos, alături de Iancu Văduva și Marcel Costea.

După stagii de perfecționare în Italia cu Renato Zamfini ori Antonio Bachelli și în Germania, cu unul dintre așii muzicii contemporane, Pierre Yves Artaud, Dorin Gliga participă la cursuri de măestrie și în juriile unor importante concursuri. Înregistrează pentru renumite Case de discuri din Roma, Londra, Madrid, Köln, Bratislava, Valencia, dar și în țară.

Oboistul concertează cu prestigioase orchestre și susține nenumărate recitaluri camerale în centre culturale ale Europei și SUA. Dorin Gliga s-a perfecționat – nu întîmplător – în muzică preclasică și contemporană, apetența pentru aceste perioade stilistice fiind demonstrată din plin în prestațiile sale artistice.

Considerat, pe rînd, copil minune și epigon al lui Mozart, Johann Nepomuk Humel – compozitorul austriac pe care Dorin Gliga ni-l va descoperi prin Andante și Tema cu variațiuni pentru oboi și orchestră s-a afirmat ca virtuoz și opusurile sale vor influența copios creația romantică. În cele două lucrări concertante ce vă vor cuceri, cu siguranță, prin calitatea lor, dar și a interpretării sincere, sensibile și încărcate de poezie ale oboistului, orchestra băcăuană este condusă de Marcian David, dirijorul ce și-a propus pentru stagiunea în curs Integrala Simfoniilor lui Robert Schumann. După Simfonia Primăverii, iată-l la pupitru cu Simfonia a II-a, în Do Major, opus creat într-o perioadă de restriște și boală.

Concertul Filarmonicii «Mihail Jora», în aceeași distribuție, se va repeta mîine la Institutul Teologic Franciscan din Roman.

Ozana KALMUSKI – ZAREAsurile sale vor influența copios creația r

Articol recuperat din arhiva brută a Ziarului de Bacău. Poate conține elemente suplimentare, care nu aparțin produsului jurnalistic. Ne cerem scuze pentru inconvenient!