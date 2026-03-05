Conflict la Filipești, după ce Primăria a anunțat demolarea școlii din Galbeni. „Doar trecând cu buldozerul peste mine!”

Mai mulți localnici și consilieri locali, printre care și foști profesori și elevi din Galbeni (comuna Filipești), au făcut o petiție prin care cer administrației locale ca școala din satul lor să nu fie demolată. Profesoară octogenară: „Doar trecând cu buldozerul peste mine veți putea dărâma școala!”

Școala din Galbeni ar urma să fie demolată, pentru a face loc unei alte clădiri, parte dintr-un proiect pe fonduri europene. Oamenii din sat consideră noua investiție ca nefiind necesară, având în vedere că localitatea se află într-un avansat proces de depopulare, cu o populație școlară foarte redusă, în scădere. Mai mult decât atât, în actualul imobil al școlii s-au investit deja sume mari din bani publici pentru renovări și dotări.

Într-un comunicat publicat pe site-ul comunei Filipești, primarul Petrică Lungu aduce precizări privind construcția viitoarelor școli în satele Galbeni și Hârlești. Astfel, prin Programul national de investiții: ”Școli sigure și sănătoase”, urmează să fie construite noi unități școlare menite să îmbunătățească infrastructura educațională din Galbeni și Hârlești.

Proiectele au fost depuse spre finanțare în anul 2024, pentru școala Galbeni, și în anul 2025, pentru școala Hârlești, iar contractele de finanțare au fost semnate în luna decembrie a anului 2025, creând cadrul necesar pentru demararea etapelor de implementare.

„Menționăm că actualele clădiri școlare nu vor fi demolate până la încheierea contractelor de lucrări și stabilirea tuturor condițiilor legale pentru desfășurarea investiției. Noile clădiri care vor fi realizate/construite își vor păstra aceeași destinație educațională, fiind construite exclusiv pentru desfășurarea activităților școlare. Primăria va comunica în mod transparent evoluția lucrărilor și calendarul de execuție imediat ce vor fi disponibile informații suplimentare”, a anunțat primarul Petrică Lungu.

PETIȚIE. Opriți demolarea școlii din Galbeni-Filipești! Locuitorii unui sat băcăuan cer stoparea distrugerii unui reper al localității

Subsemnații, locuitori ai satului Galbeni, comuna Filipești, județul Bacău, foști profesori și elevi ai școlii din sat, adresăm această petiție Primăriei, Consiliului Local al comunei, precum și tuturor autorităților locale și centrale care pot interveni în această cauză, făcând cunoscută împotrivirea noastră față de intenția Primăriei de demolare a imobilului Școlii din Galbeni.

De curând am aflat cu îngrijorare și indignare de intenția Consiliului Local al comunei Filipești și a domnului Primar Petrică Lungu, de a demola clădirea Școlii din Galbeni, ca urmare a inițierii unui proiect cu fonduri europene prin care se intenționează construirea în loc a unei clădiri noi.

Fără a fi refractari față de progresul comunei, avem datoria civică de a reacționa față de acest proiect pe care îl considerăm o investiție inutilă, deoarece actuala școală din Galbeni este o clădire solidă și dotată după standarde moderne în materie de învățământ, iar satul se află într-un avansat proces de depopulare, cu o populație școlară foarte redusă, în scădere. Mai mult decât atât – după cum vom arăta mai jos – în actualul imobil al școlii s-au investit deja mari sume din bani publici pentru renovări și dotări. În condițiile în care administrațiile locale din ultimele legislaturi apreciem că au neglijat constant satul Galbeni, care a beneficiat de extrem de puține investiții care să contribuie la dezvoltarea și ridicarea nivelului de trai al comunității, ni se pare nepotrivit că autoritatea locală devine interesată de satul nostru doar când în joc se află consistente resurse financiare.

În plus, nu s-a făcut nici o consultare publică în care proiectul să fie adus la cunoștința localnicilor, așa cum prevăd legea și principiile democratice ale transparenței în deciziile autorităților când e vorba de proiecte cu un anumit impact asupra comunităților locale. Noi, sătenii, am aflat abia de curând, când proiectul era în curs de implementare. În același mod s-a procedat cu câțiva ani în urmă, când a fost demolat, fără consultarea comunității, căminul cultural. Inițial fusese vorba de o renovare a clădirii, după demolarea ”peste noapte” promițându-ni-se construirea altui cămin, fapt nerealizat. Iar molozul provenit din demolare a fost depozitat în locul numit “Fântânele” sau “Budăi”, servind drept suport pentru amenajarea unui părculeț public (a cărui utilitate într-un sat subdezvoltat, o punem sub semnul întrebării).

Școala din Galbeni este o clădire cu o semnificație memorială și afectivă aparte pentru comunitatea din sat, în ea formându-se ca oameni actualii localnici sau părinții și bunicii lor. Mai mult, o parte din școala actuală a fost construită în anii 1970 la inițiativa și prin munca voluntară a sătenilor – părinți, elevi și profesori. Se înțelege că fiecare din ei a lăsat ceva din truda și sufletul său în acea clădire, de care se simt foarte legați.

Nu este normal ca autoritățile să decidă, fără consultarea localnicilor, ca în vremurile dinainte de 1989, distrugând un reper memorial și identitar semnificativ pentru unitatea unei comunități și așa văduvite și risipite de subdevoltarea economică și indiferența autorităților.

SCURT ISTORIC AL ȘCOLII DIN GALBENI – FILIPEȘTI

Clădirea școlii cu clasele 1-8 din satul Galbeni a fost dată în folosința comunității în 1962, dispunând de 4 săli de clasă, un laborator de științe, cancelarie și biroul directorului, dispuse de-a lungul unui culoar generos. După circa zece ani, numărul de elevi crescând la câteva sute, cu concursul și eforturile sătenilor, a cadrelor didactice și elevilor care au prestat muncă voluntară, s-au adăugat încă 3 săli de clasă. Ridicată pe un soclu înalt de beton, cu o structură solidă, fără etaj, dotată cu ferestre înalte, a fost locul unde s-au format mii de elevi, mulți urmând studii superioare, generații întregi de ingineri, profesori, specialiști în toate domeniile, care au făcut cinste satului Galbeni și cadrelor didactice care i-au format și care au contribuit la ridicarea acestei școli, dintre care amintim pe Dumitru Rotaru, Gheorghe Macovei, Gheorghe Albescu, Ioan Aanei, Gheorghe Ichim, soții Viorica și Ioan Blanaru, Irimia Lungu, Ana Vlad, Gheorghe Chiper, soții Maria și Dumitru Hongu, Silvestru Trifan, Agurița Stanciu, Lucica Roșu (Șova) și alții.

Procesul de învățământ în Galbeni are o tradiție de peste 150 de ani, datând de la 1868 (în casele unor săteni din zona Mazili), apoi din 1908 într-o școală de tip “Spiru Haret” (cădiri similare din alte sate au fost înscrise în ultimii ani în lista monumentelor istorice). După construirea actualei școli, cea veche a fost amenajată drept cămin cultural prin munca voluntară a localnicilor, adăpostind grădinița, biblioteca și ateliere practice. După 1989 s-au organizat expoziții etnografice și tematice, iar în anul 1998, prin implicarea unor fii ai satului, în special familia profesorilor Blanaru, și cu ajutorul domnului deputat Nicolae Ionescu Galbeni (descendent al unei vechi familii boierești din localitate), clădirea a beneficiat de o generoasă sponsorizare, destinată renovării complete. Indiferența autorităților a generat, în următorii 20 de ani, degradarea căminului, ceea ce însă nu justifica demolarea ei peste noapte.

INVESTIȚII SEMNIFICATIVE PENTRU MODERNIZARE, ARUNCATE PE APA SÂMBETEI?

După 1989, cu toate că numărul de elevi era în scădere accelerată, clădirea școlii din Galbeni a fost renovată și modernizată, fiind dotată cu apă curentă, instalații sanitare moderne, centrală termică cu gaze, termopane, parchet, dotări didactice de ultimă generație, laboratorul fiind transformat în sală de ședințe, adecvată activităților social-culturale. Aceste lucrări în care s-au investit bani publici, s-au realizat în câteva etape, după cum urmează: în 2017 (investiție de aproximativ 200.000 lei), în 2021 (circa 110.000 lei), în 2022 (centrala termică pe gaz, cca 45.000 lei), în 2023 (când s-a dotat cu table, calorifere etc. – suma nu o cunoaștem momentan), principalele cadre didactice din această perioadă fiind doamnele Gabriela Aanei și Maria Cabat.

Pentru a ilustra starea foarte bună și dotările școlii din Galbeni, punem la dispoziție fotografii cu interioarele imobilului.

Mai mult decât atât, în perioada ianuarie 2024 – iunie 2025 (interval în care școala de la Filipești a fost renovată printr-un proiect), toți elevii școlari și preșcolari din satele Filipești, Cârligi și Galbeni (circa 120 copii) care învățau la Filipești, au desfășurat cursurile în clădirea școlii din Galbeni, în condiții optime. Așadar, până în vara anului trecut, clădirea școlii din Galbeni a corespuns din punct de vedere tehnic și al dotărilor, brusc fiind prezentată drept un “pericol public” în momentul apariției oportunității acestui nou proiect și interesul unora pentru finanțarea sa.

Nedumerirea noastră cu privire la intempestiva intenție de demolare a școlii vine și din faptul că, nu mai departe de 18 septembrie 2024, Consiliul Local Filipești aprobase „cheltuielile pentru întocmire Studiul de Fezabilitate, expertiza tehnica, auditul energetic, studiul geotehnic și DAAA pentru obiectivul de investiții „Reabilitare școală și construcție teren activități sportive elevi în satul Galbeni” din comuna Filipești, județul Bacău în valoare de 240000 lei fără TVA”, în vederea finanțării unui proiect prin „Programul regional Nord-Est 2021-2027, PRIORITATEA P6 Nord-Est – O REGIUNE EDUCATĂ, dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământul timpuriu”, precum și cheltuielile pentru „întocmirea cererii de finanțare și depunerea proiectului în aplicația electronică My SMIS 2021/ SMIS 2021+ și servicii de consultanță implementare proiect în valoare de 185.000 lei fără TVA”.

Cum putem înțelege această labilitate a hotărârilor vizând soarta unei clădiri și folosirea fără rost a banului public în funcție de oportunitățile de finanțare?

NU DEMOLĂRII ȘCOLII DIN GALBENI – REPER MEMORIAL ȘI IDENTITAR AL COMUNITĂȚII!

Considerăm că demolarea actualei clădiri a școlii din Galbeni nu se justifică, fiind un atentat nu doar la memoria și istoria satului, ci și la valorile democrației, în condițiile în care nu a existat o consultare publică și majoritatea membrilor comunității se opun.

Din punct de vedere tehnic, însuși faptul că școala a trecut deja printr-un costisitor proces de renovare, dotare și modernizare, contrazice rezultatele expertizei tehnice prin care inițiatorii proiectului vor să justifice necesitatea demolării sale. Este o flagrantă contradicție logică între actuala intenție de demolare și decizia anterioară, de modernizare a ei (cum s-ar putea presupune că autoritatea locală și conducerea școlii ar fi putut dispune funcționarea atâtor clase de elevi într-o clădire cu ridicat risc seismic?).

În aceste condiții, ne manifestăm rezonabila suspiciune că actuala măsură de a muta din școală puținii copii rămași, ar putea fi o tardivă încercare de mușamalizare a situației expuse mai sus și cerem efectuarea unei contraexpertize tehnice a structurii de rezistență a imobilului, care să fie realizată de o firmă angajată de localnici, nu de Primărie, pentru a înlătura orice suspiciune a unui conflict de interese.

Dacă prin bunăvoința autorităților se dorește ca satul Galbeni să beneficieze de o construcție modernă, există spațiu suficient pe locul demolatului cămin cultural, ori pe fostul teren de sport al școlii, între timp și el desființat (teren de fotbal, de handbal și de volei, realizat înainte de 1989 tot prin munca voluntară a elevilor și părinților lor, coordonați de profesorul Ioan Blanaru, fiu al satului). De asemenea, normele Programului național de investiții “Școli sigure și sănătoase” prevăd și soluții de genul “lucrări de intervenții pentru consolidarea seismică, reabilitarea, modernizarea, creșterea performanței energetice”, nu neapărat de demolare parțială și totală a imobilelor în cauză.

Menționăm că inițiativa noastră are un caracter strict cetățenesc, legată de interesul oamenilor pentru un reper al satului, fiind excluse orice fel de interese sau implicații politice. Printre semnatarii acestei petiții se află și fosta profesoară și directoare a școlii, Viorica Blanaru, în vârstă de aproape 90 de ani, care a declarat că școala va fi demolată doar după ce buldozerele vor trece peste dumneaei (și alți săteni raliindu-se hotărârii sale).

În fața acestei situații, cerem tuturor factorilor de decizie ca:

Școala din satul Galbeni-Filipești să nu fie demolată, ci să fie păstrată ca reper spiritual și istoric al comunității;

Localul actualei școli să adăpostească activitățile care, în mod normal, se organizau în căminul cultural demolat anii trecuți fără a fi construit unul nou;

În localul școlii să se aloce un spațiu în care să fie amenajat un muzeu al satului Galbeni, sat cu un trecut istoric bogat (amintim aici doar evidențierea localnicului Cristea în Războiul de Independență din 1877-78, povestea preotesei Elena Năsturaș – numită “a doua Vrâncioaie” – pentru că a dat pe cei 7 fii ai săi pe fronturile Primului Război Mondial, ori nașterea la Galbeni a scriitorului Volbură Poiană-Năsturaș, distins împreună cu cei 6 frați în Primul Război Mondial și care – ca prefect în Transnistria, în 1942-43 – a salvat de la deportare 70.000 de evrei).

Intervenția Prefecturii și Consiliului Județean Bacău, a Inspectoratului Școlar Județean Bacău, Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (care gestionează Programul de investiții “Școli Sigure și Sănătoase”) și a altor instituții abilitate, pentru reglemantarea acestei situații și dezamorsarea stării de tensiune din localitatea noastră.

Persoane de contact din comitetul de inițiativă: prof. Viorica Blanaru – Tel. 0787894583 și Constantin Caibulea – Tel. 0755137650.

