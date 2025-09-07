Consiliul Județean Bacău finanțează cu 1,76 milioane lei 25 de proiecte ale unor fundații și asociații. Breahnă-Pravăț: Puterea lui “Împreună”

În săptămâna care a trecut, s-au semnat contractele privind finanțările nerambursabile acordate de Consiliul Județean Bacău pentru activități nonprofit de interes public județean, pentru anul 2025. Este vorba despre 25 de proiecte, care vor primi aproape 1,76 milioane de lei în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit.

Au fost semnate contracte de finanțare pe următoarele domenii: Educație – 4 proiecte în valoare de 276.156,94 lei; Cultură – 11 contracte în valoare de 806.133,63 lei; Social – 8 proiecte în valoare de 592.600 lei; Tineret – 2 proiecte în valoare de 83.900 lei.

În total, au fost parafate 25 de contracte în valoare totală de: 1.758.790,57 lei. Fiecare beneficiar are desemnat din partea CJ Bacău un ofițer de monitorizare tehnică si financiară. Depunerea și evaluarea a fost efectuată exclusiv în format electronic in cadrul portalului “PortalL350”: l350.csjbacau.ro.

„Cu speranța că multe din aceste proiecte vor da aripi unor tineri, prin impactul aplicațiilor ce se vor derula pe domeniile Educație – secțiune introdusă pentru prima dată în grila de finanțare a CJ Bacău, Tineret sau Cultură și că cele din categoria Social vor schimba în bine destinele multor copii și vârstnici care au nevoie de susținere, sprijin material sau chiar de îngrijire medicală, urez mult succes beneficiarilor în implementarea integrală a acestora, mulțumindu-le pentru implicare”, a declarat Cristina Breahnă Pravăț, președinta Consiliului Județean Bacău.