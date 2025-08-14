Consiliul Județean Bacău pregătește rectificarea bugetară. Președinta Breahnă Pravăț anunță că spitalul și DGASPC sunt analizate cu prioritate

Conducerea Consiliului Județean Bacău pregătește o rectificare bugetară, fiind analizată și execuția bugetară a instituțiilor din subordine.

„Pregătim rectificarea bugetară pe care urmează să o propunem spre aprobare, cel mai probabil, în ședința ordinară organizată de Consiliul Județean Bacău, la sfârșitul acestei luni. În acest sens, în această săptămână, s-au derulat întâlniri de lucru cu mai multe instituții a căror activitate este coordonată de CJ Bacău, o atenție deosebită fiind concentrată pe analiza execuției bugetare a Spitalului Județean de Urgență Bacău și a Direcției Generale de Asistență Socială Bacău”, a anunțat Cristina Breahnă Pravăț.

În ceea ce privește aparatul propriu, CJ Bacău înregistrează economii importante la nivelul secțiunii de funcționare, care vor fi direcționate către alte domenii, precum asistența socială și către zona de investiții, unde sunt necesare resurse suplimentare, ca urmare a obiectivelor de investiții aflate în execuție la acest moment, a mai precizat președinta CJ Bacău.