Consiliul Local Bacău a votat proiectul pentru parcările rezidențiale. Ședința nu a fost transmisă live

Consiliul Local a votat proiectul referitor la parcările rezidențiale propus de executivul Primăriei Bacău. Față de alte ședințe, mai puțin importante, aceasta nu a fost transmisă live nici pe pagina privată a primarului, nici pe a municipalității.

„Adoptarea regulamentului este doar primul pas din procesul prin care vom ajunge să atribuim toate locurile de parcare din municipiul Bacău”, a notat joi seară, pe Facebook, primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu. El a mai anunțat că toate persoanele cu handicap sunt lăsate fără locurile de parcare primite și vor fi obligate să facă noi cereri.

Edilul a prezentat și etapele care vor fi parcurse, pentru alocarea locurilor de parcare. Acestea sunt:

– Atribuire etapizată, pe zone – prima zonă vizată va fi cartierul Aviatori, unde locurile de parcare ar fi deja amenajate și trasate, potrivit primarului.

– Reanalizarea locurilor pentru persoane cu handicap – conform regulamentului aprobat, tot etapizat, pe zone, toate locurile vor fi anulate și reatribuite pe baza unor dosare noi, analizate individual, pentru a răspunde cât mai corect nevoilor reale.

Procedura se va desfășura în felul următor, potrivit anunțului făcut de primarul Viziteu:

1. Anunț oficial – cu minimum 15 zile înainte de a începe atribuirile, vom informa cetățenii prin toate canalele disponibile: online, prin asociațiile de proprietari și la avizierele blocurilor.

2. Prima etapă – după expirarea termenului prevăzut pentru comunicare, timp de 7 zile, persoanele cu handicap vor putea depune cererile pentru atribuirea locurilor dedicate.

3. A doua etapă – după verificarea cererilor și atribuirea locurilor de la punctul 2, în termen de 20 de zile calendaristice de la data deschiderii sesiunii de atribuire, va fi comunicat numărul locurilor rămase libere.

4. Ceilalți locatari vor avea următoarele 10 zile pentru a depune solicitările.

Din acest punct, după verificarea dosarelor depuse și eliminarea solicitărilor cu dosare imcomplete sau care nu respectă criteriile din regulament, se va proceda în felul următor:

– dacă numărul de cereri este mai mic sau egal cu numărul locurilor disponibile → atribuire directă;

– dacă sunt mai multe cereri decât locuri de parcare → atribuire prin licitație.

Vom reveni.