Controale în sălile de jocuri de noroc din Bacău. S-au dat amenzi de zeci de mii de lei

În zilele de 6 și 7 octombrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bacău, împreună cu reprezentanți ai Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), au desfășurat acțiuni pentru prevenirea și combaterea ilegalităților în domeniul jocurilor de noroc și a evaziunii fiscale.

​Activitățile au avut ca scop verificarea respectării prevederilor legale privind funcționarea agenților economici și descurajarea activităților comerciale ilicite.

​În urma controalelor efectuate, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 27.000 de lei și au fost indisponibilizate diverse bunuri și sume de bani rezultate din activități comerciale neconforme cu legislația în vigoare.

​„Astfel de acțiuni vor continua”, avertizează polițiștii.