Controale la unitățile alimentare din Bacău. Peste jumătate de tonă de biscuiți confiscați și amenzi de aproape 200.000 de lei

In luna iulie, personalul cu atributii de control oficial in domeniul sigurantei alimentelor din cadrul D.S.V.S.A. Bacău a initiat si efectuat la nivel județean un număr de 328 de controale in unitatile supuse controlului sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor.

Acțiunile de verficare au vizat aspecte privind respectarea de către operatorii alimentari a condiţiilor de înregistrare, autorizare și funcționare a unităților, a modului de întreținere și igienizare a spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, a condițiilor de prelucrare și de depozitare a materiilor prime şi a produselor finite, a cerințelor de trasabilitate și a celor privind etichetarea, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind implementarea procedurilor bazate pe analiza riscului.

Principalele neconformitati identificate si sanctionate conform legislatiei sanitare veterinare in vigoare au fost:

Neanunțarea autorității competente privind desfășurarea operațiunii de import;

Comercializarea directa către consumatorul final in spațiu neînregistrat sanitar veterinar si pentru siguranța alimentelor;

Nerespectarea normelor sanitare veterinare privind intretinerea spatiilor de depozitare si de valorificare a produselor alimentare cerintelor privind intretinerea spatiilor unitatii si raionarea necorespunzatoare a produselor alimentare;

Neconformităţi legate de asigurarea trasabilității și conformității produselor alimentare (nerespectarea cerintelor privind etichetarea produselor alimentare).

Pentru neregulile constatate și încălcarea prevederilor legislației în domeniul siguranței alimentelor, au fost dispuse măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate și s-au aplicat 27 sancțiuni contravenționale. Astfel, au fost date 22 amenzi contraventionale, potrivit HG nr. 984/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, in valoare totala de 190.200 lei si 5 avertismente scrise, conform OG nr. 2/2001 cu modificarile si completarile ulterioare.

Complementar au fost retinute oficial: 555 kg produse alimentare de origine nonanimala (biscuiti dulci), in valoare totala de 4500,83 lei.

comunicat de presă DSVSA Bacău

.