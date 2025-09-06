„Controlul maselor prin COVID”. Doi doctori din Buhuși și Onești participă la o conferință conspiraționistă

Mai mulți medici din spitale publice și clinici private din România participă sâmbătă, la Brașov, la o conferință intitulată „COVID-19 și convergența bio-digitală”. În loc de știință, pe scenă sunt promovate teorii conspiraționiste despre vaccinarea anti-COVID, morți subite și controlul maselor. Evenimentul nu este acreditat de Colegiul Medicilor, potrivit verificărilor Digi24.

Foto arhivă

La conferința desfășurată la Brașov, prezentată drept o dezbatere medicală, vorbitorii au abordat subiecte precum „explozia de cancere post-vaccinare”, „copii care mor din cauza vaccinului COVID” și ideea unei „conspirații globale prin vaccinare”.

Printre cei care susțin astfel de teorii se numără medici cu funcții în spitale publice. Apar pe listă Geanina Hagima, medic de obstetrică-ginecologie în București, dr. Oana Mihaela Secară, medic de dermatovenerologie din Onești, Tatiana Uruioc, medic neurolog și coordonator al compartimentului de neurologie de la spitalul din Buhuși, dar și Argentina Tudor, psiholog din Arad.

Managerul spitalului din Buhuși a anunțat că a demarat o anchetă internă în cazul doctoriței Tatiana Uruioc și că va sesiza Colegiul Medicilor. În funcție de concluziile anchetei, aceasta ar putea fi demisă din funcția de coordonator al compartimentului de neurologie.