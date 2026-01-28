CRAB recomandă protejarea instalațiilor din căminele de branșament pentru evitarea înghețării acestora

S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. transmite către populația din Unitățile Administrativ Teritoriale, Filipești, Hemeiuș, Mărgineni, Sărata, Faraoani, Cleja, Tătărăști, Tamași, Letea Veche, Săucești, Traian, Prăjești, beneficiară a serviciilor de alimentare cu apă, următorul comunicat:

Având în vedere faptul că în perioada imediat următoare (31.01 – 06.02.2026) sunt anunțate temperaturi negative de până la -12 grade C, recomandăm populației protejarea instalațiilor din căminele de branșament pentru evitarea inghețării acestora.

Înghețul poate provoca fisuri în contor, ceea ce poate conduce și la sistarea furnizării apei către consumatori.

(comunicat de presă)