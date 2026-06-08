Crimă într-o comună băcăuană! Un bărbat de 38 de ani și-a înjunghiat tatăl, pentru că nu a primit bani de băutură

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google

O tragedie a avut loc în comuna Sascut din județul Bacău. Un bărbat de 38 de ani, supărat că nu a primit bani ca să își cumpere băutură, și-a înjunghiat mortal tatăl.

Potrivit observatornews.ro, bărbatul i-ar fi cerut mamei sale bani pentru alcool. Pentru că aceasta l-a refuzat, individul a devenit recalcitrant, iar tatăl lui (72 ani), a intervenit în conflict. Orbit de furie, a pus mâna pe un cuţit şi l-a înjunghiat în piept. Din păcate, rana i-a fost fatală.

Vecinii spun că individul şi-a agresat în repetate rânduri părinţii şi este cunoscut în comunitate pentru comportamentul său violent.

Acesta a fost prins de poliţişti la scurt timp după crimă şi reţinu sub acuzaţia de omor calificat.