Cristina Breahnă-Pravăț, președinta Consiliului Județean, la jubileul Aeroportului Bacău: „50 de ani de zboruri care ne-au dus mai departe, spre civilizații internaționale”

Președinta Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, a fost prezentă la evenimentul care a marcat cei 50 de ani de când Aeroportul din Bacău a fost declarat deschis traficului internațional (30 decembrie 1975).

Cu această ocazie, președinta CJ Bacău a declarat:

50 de ani de zboruri care ne-au dus mai departe, spre civilizații internaționale

Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău înseamnă, de 50 de ani, mai mult decât piste și terminale. Înseamnă oameni dedicați, generații de profesioniști care au muncit cu seriozitate și pasiune, care au ținut vie această poartă deschisă spre lume și au dus numele Bacăului mai departe, dincolo de granițe.

Astăzi, le datorăm respect și recunoștință tuturor celor care au contribuit la această construcție: angajați, specialiști, parteneri instituționali și echipe de profesioniști din Consiliul Județean Bacău – instituție tutelară – oameni care au înțeles că dezvoltarea unui aeroport înseamnă dezvoltarea întregii comunități băcăuane.

În ultimii ani, acest efort s-a concretizat în investiții majore: un nou terminal de pasageri, modernizarea completă a pistei, extinderea și modernizarea infrastructurii, creșterea nivelului de siguranță și confort pentru pasageri. Sunt proiecte care o valoare de zeci de milioane de euro și care au schimbat radical fața aeroportului și i-au consolidat rolul de nod regional de conectivitate.

Ca președinte al Consiliului Județean Bacău, alături de conducerea Aeroportului Internațional „George Enescu”, privesc înainte cu responsabilitate și încredere. Avem datoria să continuăm investițiile, să dezvoltăm conectivitatea aeriană și să luăm decizii care să asigure un viitor deschis pentru județul nostru.

„Un aeroport nu este doar un loc de plecare și sosire, ci o poartă deschisă către dezvoltare, oportunități și speranță.”

– Cristina Breahnă-Pravăț, președinta Consiliului Județean Bacău